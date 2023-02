Le Luxembourg est mis en demeure par la Commission européenne dans deux dossiers: le premier sur les émissions de polluants atmosphériques, le second sur les les contenus à caractère terroriste en ligne.

Environnement et sécurité

Le Luxembourg épinglé par l'Europe sur deux sujets

Pascal MITTELBERGER Le Luxembourg est mis en demeure par la Commission européenne dans deux dossiers: le premier sur les émissions de polluants atmosphériques, le second sur les les contenus à caractère terroriste en ligne.

La Commission européenne a mis en demeure le Luxembourg et 13 autres Etats membres de respecter leurs engagements en matière de réduction pour plusieurs polluants atmosphériques. En effet, l'analyse des inventaires nationaux des émissions de plusieurs polluants présentés par ces 14 pays en 2022, et traduisant les émissions de 2020, révèle le dépassement de certains seuils maximums autorisés.

Pour le Luxembourg, cela concerne l'ammoniac. Le Grand-Duché a émis 6.148 kilotonnes (kt) de particules NH3 en 2020, alors qu'il ne fallait pas se situer au-delà de 5.767 kt. Les émissions d'ammoniac au Luxembourg en 2020 sont même supérieures à leur niveau de 2005 (5.825 kt) alors que l'objectif européen prévoit une baisse.

L'ammoniac, une pollution d'origine agricole

Par contre, le pays respecte ses engagements pour les quatre autres polluants ciblés: les oxydes d'azote (NOx), les composés organiques volatils méthane exclus (COVNM), le dioxyde de soufre (SO2) et les particules en suspension (PM2,5). La Belgique, la France et l'Allemagne, pays voisins du Luxembourg, sont tous en règle, y compris pour les émissions d'ammoniac.

A noter que ces émissions d'ammoniac sont, dans leur très grande majorité, issues du secteur agricole. Elles sont notamment dues aux déjections des animaux (les bovins par exemple) ou à certains engrais utilisés dans les cultures.

Le ministère de l'Environnement avance des solutions

Dans le rapport final 2022 de l'inventaire national sur les émissions de polluants atmosphériques, il est indiqué que le Luxembourg n'a fait aucun commentaire suite aux calculs effectués par l'équipe d'experts techniques. Nous avons sollicité le ministère de l'Environnement, qui ne conteste pas les chiffres. Le sujet est d'ailleurs abordé de manière transparente sur son site Internet.

Le ministère explique ce niveau d'émissions d'ammoniac par un fait saillant. «Depuis 2014, et avec l’abolition des quotas laitiers, les émissions sont de nouveau en augmentation, vu l’augmentation du nombre de vaches laitières, avec stabilisation depuis 2018», est-il écrit. Pour le ministère, «il y a urgence à améliorer la réduction des émissions d’ammoniac».

Mais comment ? Différentes solutions sont avancées: «L’utilisation de techniques d’application d’effluents d’élevage à faibles émissions, la réduction de la fertilisation minérale, des adaptations dans la gestion du bétail (conseil, alimentation, étables, etc.) et des adaptations des techniques de stockage de lisier, purin ou disgestat et l’évaluation des techniques de stockage de fumier.» Cette question de la réduction des émissions d'ammoniac figure dans le projet de loi agricole, mais suscite des crispations chez les exploitants.

Objectifs respectés pour les gaz à effet de serre

Cette réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphérique est régie par la directive européenne n°2016/2284, aussi appelée direction PEN pour plafonds d'émission nationaux. Celle-ci «fixe des engagements (...) que chaque État membre doit respecter chaque année entre 2020 et 2029, ainsi que des réductions plus ambitieuses à partir de 2030. Les États membres sont tenus d'établir des programmes nationaux de lutte contre la pollution atmosphérique afin de montrer comment ces engagements en matière de réduction sont respectés», fait savoir la Commission européenne.

A noter que cette directive sur les polluants atmosphériques n'est pas à confondre avec la législation européenne sur les émissions de gaz à effet de serre (par exemple le CO2 ou le méthane). De ce côté, le Luxembourg n'a pas de problème, il tient ses engagements en se situant légèrement en dessous du seuil autorisé par Bruxelles (pour l'année 2021, dernières données disponibles).

Le Luxembourg aussi épinglé sur les contenus à caractère terroriste en ligne

Le Luxembourg est aussi mis en demeure, avec 21 Etats membres de l'Union européenne pays cette fois-ci, pour une autre raison. «Ils ont manqué à certaines des obligations qui leur incombent au titre du règlement relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne», précise le communiqué de la Commission européenne.

Sollicité, le ministère de la Justice confirme un manquement. Le Luxembourg n'a pas encore désigné «d’autorités compétentes au sens de l’article 12, paragraphe 1er du règlement TCO». TCO veut dire terrorist content online, et ce règlement européen - n°2021/784 pour être précis - date du 29 avril 2021.

Le paragraphe 1er de son article 12 prévoit en effet que chaque Etat membre désigne une ou des autorités compétentes pour émettre des injonctions de retrait de contenus en ligne ou encore imposer des sanctions. «Cette question est prochainement à l’ordre du jour du Conseil de gouvernement», conclut le ministère de la Justice.



