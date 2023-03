Si en 2021, à l'échelle européenne, on estime qu'il y avait 5 immigrants pour 1.000 habitants. Au Luxembourg cette même donnée est passée à... 40 immigrants pour 1.000 habitants.

En 2021

Le Luxembourg enregistre le taux d'immigration le plus élevé

Simon MARTIN Si en 2021, à l'échelle européenne, on estime qu'il y avait 5 immigrants pour 1.000 habitants. Au Luxembourg cette même donnée est passée à... 40 immigrants pour 1.000 habitants.

Le Grand-Duché est un bouillon de culture qui brasse une multitude de personnes d'origines et d'horizons différents. Un «pays de migration» comme l'indiquait Sérgio Ferreira, porte-parole de l'Association de soutien aux travailleurs immigrés (ASTI). Et cela se ressent forcément sur les statistiques.



Rien que sur les 133.000 résidents de la capitale, la population est composée à 70% d'étrangers. Une situation unique qui se ressent aussi très fortement sur les statistiques européennes. Eurostat s'est en effet intéressé aux mouvements migratoires dans les pays européens en 2021, avant donc le début de la guerre en Ukraine et de l'arrivée massive des réfugiés.

En 2021, on estime donc à 2,3 millions le nombre d'immigrants en provenance de pays non-européens et à environ 1,1 million le nombre de personnes ayant fait le chemin inverse. Les données montrent une augmentation importante par rapport à 2020.

40 immigrants pour 1.000 habitants au Luxembourg

Et c'est surtout au Grand-Duché que cela se ressent. Si en 2021, à l'échelle européenne, on estime qu'il y avait 5 immigrants pour 1 000 habitants. Au Luxembourg cette même donnée passée à... 40 immigrants pour 1.000 habitants! «Par rapport à la taille de la population résidente, le Luxembourg a enregistré le taux d'immigration le plus élevé en 2021, suivi de Malte (35) et de Chypre (27)», constate Eurostat. En revanche, la Slovaquie enregistre le taux d'immigration le plus faible, avec un immigrant pour 1.000 personnes. Ce pays est suivi par le Portugal et la France, avec chacun 5 immigrés pour 1.000 personnes.

Nombre d'immigrés pour 1.000 habitants dans les pays de l'Union Européenne. Visuel: Eurostat

Près de 50% de la population luxembourgeoise est née à l'étranger

Autre statistique pour le moins surprenante: au 1er janvier 2022, près de la moitié (49,4%) de la population du Luxembourg était née à l'étranger. «Ce pays de l'UE était suivi par Malte (23,6%) et Chypre (22,7%) en tant que membres de l'UE ayant les parts les plus élevées de population née à l'étranger», précise une nouvelle fois Eurostat.

En revanche, les parts les plus faibles ont été enregistrées en Roumanie (1,7%), en Pologne (2,5%) et en Bulgarie (3,2%). «En termes absolus, les plus grandes populations de citoyens nés à l'étranger d'autres membres de l'UE et de pays tiers ont été enregistrées en Allemagne (15,3 millions de personnes), en France (8,7 millions) et en Espagne (7,4 millions)», note l'étude.

En termes relatifs, le Luxembourg comptait de loin la plus grande communauté de citoyens nés dans un autre pays de l'UE (33,8%), suivi de Chypre (10,6%) et de l'Autriche (9,3%). La Belgique et Malte enregistraient également une part élevée de citoyens nés dans un autre pays de l'UE, avec 7,9% chacun. La Pologne et la Lituanie, en revanche, avaient les parts les plus faibles de citoyens nés dans d'autres pays de l'UE, avec seulement 0,6 % chacune. La Bulgarie et la Roumanie ont également enregistré de faibles valeurs, avec 1% chacune.

Part de la population née à l'étranger dans les pays de l'UE. Visuel: Eurostat

En ce qui concerne les citoyens nés dans des pays tiers, les proportions les plus élevées ont été enregistrées à Malte (15,7%), mais aussi une nouvelle fois au Luxembourg (15,6%). Ces deux membres de l'UE sont suivis par la Suède (14,9%), l'Estonie (13,1%) et Chypre (12,2%). La Roumanie (0,7%), la Slovaquie (1,0%), la Pologne (1,9%), la Bulgarie (2,2%) et la Hongrie (2,9%) ont enregistré les plus faibles proportions de citoyens nés hors de l'UE.

Par rapport à 2021, 13 membres de l'UE ont ainsi vu le nombre de citoyens nés dans des pays tiers et dans des pays de l'UE augmenter en 2022, c'est le cas du Luxembourg mais aussi de la Belgique ou encore des Pays-Bas.

