Avec l’arrivée massive de demandeurs de protection internationale au Luxembourg, les bénévoles de Reech eng Hand ont remonté un important besoin d’informations des nouveaux arrivants sur le pays. Face à cela, une initiative est née il y a maintenant un an et demi: créer un guide complet sur le pays, pour aider ces personnes à s'intégrer.

Luxembourg 4 min.

"Le Luxembourg en poche" pour intégrer les réfugiés

Sophie Wiessler Avec l’arrivée massive de demandeurs de protection internationale au Luxembourg en 2015 et 2016, les bénévoles de Reech eng Hand, tout comme d'autres associations et organismes actifs dans le domaine, ont remonté un important besoin d’informations des nouveaux arrivants sur le Luxembourg.

Face à cela, une initiative est née il y a maintenant un an et demi: créer un guide complet sur le pays, pour aider ces personnes à s'intégrer.



Appelé "Le Luxembourg en poche, guide pour les nouveaux arrivants", ce livre mêle informations historiques, cartographies, données et indications pratiques pour donner toutes les clés aux réfugiés souhaitant s'intégrer au Grand-Duché.

Il est présenté ce weekend au Festival des Migrations, qui a lieu à Luxexpo.

Festival des Migrations: 35 ans d'amitié entre les communautés

"Une main tendue"

"Les demandeurs de protection internationale sont complètement perdus lorsqu'ils arrivent au Luxembourg. Il faut dire que les différences culturelles sont assez nettes entre leur pays d'origine et le nôtre.

C'est en travaillant vraiment au plus près d'eux que nous avons eu l'idée de créer ce livre. Nous voulions leur tendre la main pour leur montrer qui nous étions", explique la coordinatrice du livre, Dominique von Leipzig.

Concrètement, que retrouve-t-on dans ce guide? "Il y a une première partie historique avec des généralités sur la population luxembourgeoise, l'économie du pays, les religions, les langues etc. Ensuite nous avons différentes données et des cartes sur les domaines d'activités, le statut de réfugié...

Et enfin une partie très pratique, qui reprend des informations utiles pour la vie de tous les jours. Se déplacer, se loger, se soigner, travailler, aller à l'école... Nous voulions vraiment tenir compte des besoins des réfugiés tout en leur apprenant des choses sur le Luxembourg", détaille Dominique von Leipzig.

Une application mobile en complément

Très vite aussi est apparu le besoin d’une application mobile interactive et évolutive car ces personnes sont très souvent connectées. Un partenariat avec l’ErwuesseBildung (asbl reconnue d’utilité publique active dans le domaine du développement personnel et de la compétence médiatique des adultes) a donc été conclu pour le développement de l’application "LUX en poche".

Reprenant essentiellement les grandes parties pratiques présentes dans le livre, cette application permet à chacun de retrouver des données pour se soigner, apprendre de nouvelles langues, se former, travailler, se loger ou encore connaître les activités extra-scolaires.

"Elle sera disponible prochainement sur les stores Apple et Androïd. En attendant le site est déjà accessible" , détaille Dominique von Leipzig.

Traduit en anglais, arabe et farsi

"Le Luxembourg en poche" est également unique car c’est la première publication en arabe et farsi reprenant les fondements de la société au Luxembourg, ainsi que des informations pratiques, le tout "exposé de façon synthétique et attrayante", selon ses créateurs.

"C'est à la fois sérieux et accessible. La première partie est très théorique mais tout de même intéressante!", souligne la coordinatrice du guide.

S’ils s’adressent principalement aux personnes réfugiées, le guide et l’application peuvent tout à fait intéresser de nouveaux arrivants non concernés par la protection internationale. Les résidents de plus ou moins longue date pourront aussi sans doute y faire des découvertes.

"Nous voulons que ces guides permettent aux bénévoles de toucher des réfugiés hors sentiers, qui sont encore en foyer ou "coincés" chez eux parce qu'ils ont peur de sortir. Avec ce livre, nous créons un outil de dialogue, d'intégration, en leur donnant toutes les clés nécessaires", explique Dominique von Leipzig.

Un projet solidaire

Le guide dans ses deux versions coûtera 1€ aux personnes réfugiées pendant le Festival des Migrations. Il leur sera ensuite offert par l’intermédiaire des différentes associations et organisations œuvrant dans le domaine.

Afin d’assurer le développement futur du projet et avec l’accord de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, une action de solidarité "Buy One, Give One" est lancée au Festival des Migrations ce weekend: les personnes désirant soutenir le guide "le Luxembourg en poche" peuvent acquérir un exemplaire pour 10€ + 1€ (pour un exemplaire donné à une personne réfugiée).

Pour soutenir l’application "LUX en poche", les personnes intéressées peuvent acquérir cette application pour 4,95€ dans les stores respectifs. Ce prix de solidarité permettra de financer sa mise à disposition gratuite pour les personnes cherchant protection au Luxembourg. Les bénéfices seront intégralement utilisés pour l’application (actualisation régulière des données pour tenir compte de l’évolution des lois et pratiques, traductions, maintenance) et la poursuite du projet.

"Cet argent servira notamment à actualiser l'application mobile au cours des prochains mois et pourquoi pas, à proposer d'autres traductions, comme en portugais par exemple!", souligne Dominique von Leipzig.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.