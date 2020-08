La ministre-présidente du land de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer ne voit plus de raison de maintenir le Grand-Duché dans cette classification. Le gouvernement fédéral allemand devrait «réagir rapidement», a-t-elle déclaré.

Luxembourg 2 min.

Le Luxembourg en passe de sortir de la zone à risque

La ministre-présidente du land de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer ne voit plus de raison de maintenir le Grand-Duché dans cette classification. Le gouvernement fédéral allemand devrait «réagir rapidement», a-t-elle déclaré.

(dpa/lrs) - La Première ministre du land de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer (SPD) a appelé lundi le gouvernement fédéral allemand à «retirer au plus vite la classification du Luxembourg comme zone à risque». «Il est très réjouissant de constater que, selon les dernières statistiques épidémiologiques, les chiffres de l'infection au Luxembourg ont fortement baissé, confirmant la tendance de ces dernières semaines», a-t-elle ainsi déclaré lundi à Mayence.

Dans la logique de Malu Dreyer, «non seulement le gouvernement fédéral devrait surveiller la situation au Grand-Duché, mais en plus, à la lumière des chiffres actuels, révoquer le plus rapidement possible son classement dans la zone à risque». Elle avoue d'ailleurs avoir déjà eu un entretien téléphonique à ce sujet avec Jens Spahn (CDU), le ministre fédéral de la Santé. Un réexamen de la situation pourrait déjà avoir lieu dès cette semaine. La ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat ajoute que «nous sommes particulièrement liés au Luxembourg. Rien que pour le travail, environ 40.000 personnes traversent la frontière chaque jour».

Le son de cloche est identique du côté du Luxembourg, qui ne voit plus de base tangible à être maintenu comme une zone à risque par les autorités allemandes. Jeudi passé déjà, Jean Asselborn (LSAP), le ministre des Affaires étrangères relevait que «le nombre de nouvelles infections au covid-19 avait fortement diminué». En effet, avec 47,44 résidents nouvellement infectés pour 100.000 habitants sur la période du 3 au 9 août, le nombre de cas se situe sous la barre des 50 fixée par les autorités allemandes.

Rappelons que c'est à la mi-juillet que le Luxembourg avait été reconnu comme zone à risque par l'Institut Robert Koch, après avoir clairement dépassé le seuil de 50 personnes nouvellement infectées pour 100.000 habitants en l'espace de sept jours. Mais dès le début, le Grand-Duché s'était opposé à cette classification, arguant du fait que les chiffres élevés étaient notamment dus à la campagne de dépistage à grande échelle, incluant de surcroît les travailleurs frontaliers.

