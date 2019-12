Revalorisation des retraites et des salaires, équipement des appartements, évaluation de la lutte nationale contre le blanchiment... L'année qui s'annonce amènera de nombreux changements. En voici déjà treize (ça porte bonheur) à retenir.

Le Luxembourg en mode 2020

Des salaires boostés



Le Statec a mis fin à un long suspense en décrétant que l'index avait été atteint pour janvier 2020. Photo : Chris Karaba

L'annonce s'est longtemps faite attendre mais les salaires et les pensions augmenteront bien de 2,5% dès ce premier janvier 2020. Une conséquence de l'inflation et de l'entrée en action de l'index, a confirmé le Statec en décembre.

Si les revenus du Grand-Duché ont déjà de quoi rendre jaloux, ils ne permettent néanmoins pas de faire face à la flambée des prix de l'immobilier. Un boom qui fait du logement la première préoccupation des résidents. Pas sûr non plus que cette légère remontée ne fasse reculer l'écart grandissant entre les plus riches et les plus pauvres dans le pays.



Les retraites à la fête

Les retraités touchant une pension complète perçoivent en moyenne de 3.862,75 euros bruts par mois Photo : Guy Wolff

Les pensions du pays augmenteront de 1,5% au 1er janvier également. Romain Schneider, ministre de la Sécurité Sociale, l'a annoncé en novembre dernier. Une mesure qui coûtera tout de même 75 millions d'euros au budget de l'Etat.

En pleine polémique sur le prix des établissements pour seniors, ce coup de pouce fera du bien aux retraités les plus modestes, parmi les près de 100.000 personnes touchant une retraite du régime général de pension.

2020 démarre sur les chapeaux de roue pour cette partie de la population, cette bonne nouvelle venant s'ajouter au bonus prévu par l'entrée en vigueur de l'index en 2020, qui touche pensions comme salaires.



Des carburants plus chers

Le gouvernement entend faire baisser les émissions de CO2, ce qui passe par une diminution de la consommation de carburants. Photo : Luxemburger Wort

C'est le prochain boulet du gouvernement contre le tourisme à la pompe, accusé notamment de participer à la pollution du pays. Après la hausse des accises sur le diesel et l'essence du 1er mai dernier, les taxes seront à nouveau renforcées en 2020. De trois à cinq centimes de plus pour le litre de diesel, et de un à trois centimes pour le litre d'essence.

Cette révision fiscale entrera en vigueur entre février et avril. Claude Turmes (Déi Gréng), ministre de l'Energie, a inscrit cette taxation dans l'objectif global du gouvernement de réduire «de 55%» les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.



Le dossier de soins partagé se généralise

Le DSP doit permettre une meilleure continuité des traitements aux patients. Photo : Shutterstock

Le dossier électronique regroupant les informations de santé du patient (en phase de test depuis 2015) sera généralisé à tous les bénéficiaires de soins au Grand-Duché. Les informations contenues dans le DSP peuvent être ajoutées directement par le patient ou bien par un professionnel de santé, à l'instar du médecin référent.

Au niveau de la sécurité, le gouvernement assure que toutes ces données hautement sensibles sont stockées dans un « Coffre fort Santé» localisé au Luxembourg, sans donner plus de détails. L'accès au dossier ne pourra avoir lieu que «dans le cadre d'une relation thérapeutique» et le patient gardera un «droit de réserve sur l'accès et l'information partagée».



Les transports deviennent gratuits

En attendant l'arrivée du tramway, c'est son chantier qui fait parler de lui dans le centre-ville, rendant la circulation des bus et des voitures plus difficile. Photo : Guy Jallay

C'est l'une des mesures phare de la coalition au pouvoir. La gratuité des transports en commun qui entrera en vigueur au 1er mars se veut, avec l'extension du tramway, une alternative au tout-voiture.

Cette mesure, qui s'inscrit dans la stratégie gouvernementale de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, fera économiser en moyenne 100 euros à un foyer de résidents moyen. Un argument que n'a pas manqué d'utilise Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, lors de l'annonce de la nouvelle taxe sur les carburants.

Effet collatéral de cette gratuité, les tarifs des tickets transfrontaliers vont également fortement baisser, faisant le bonheur des nombreux navetteurs belges, français ou allemands.

Le télétravail encouragé



Les transports sont une des causes principales de stress chez les frontaliers, faisant du télétravail une alternative intéressante. Photo : Serge Waldbillig

Si le temps de travail diminue au Grand-Duché, le télétravail connaît, lui, un réel boom. A partir de 2020, les frontaliers français pourront compter sur une nouvelle base juridique les autorisant à télétravailler 29 jours par an. Un seuil défini dans la convention fiscale qui unit les deux pays et au-delà duquel le travailleur frontalier devra payer des impôts en France et au Luxembourg.

A ce jour, les autres conventions en vigueur limitent le nombre de jours télétravaillés à 19 pour les frontaliers vivant en Allemagne et à 24 pour les Belges.



Une nouvelle norme de pollution



Les voitures seront impactées différemment par les taxes en vigueur, selon leur nouveau taux de pollution. Photo : Guy Jallay

Cette nouveauté a déjà suscité une vive polémique. Au 1er mars 2020, les nouvelles normes de pollution WLTP s'appliqueront au Grand-Duché, au grand dam de la House of Automobile. Concrètement, un même véhicule diesel émettant 120g CO2/km selon les normes actuelles passera à 154g CO2/km selon les nouveaux critères, en fonction de sa date d'immatriculation, avant ou après mars 2020.

Ce basculement permettra au consommateur de «choisir en connaissance de cause un véhicule à faible émission», selon François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Mobilité. Cette mesure s'inscrit dans l'objectif du gouvernement de réduire les émissions de gaz à effet de serre «de 50 à 55% d'ici 2030».



Etienne Schneider fait ses adieux

Le ministre de l'Economie semblait soulager, au moment d'annoncer la date de son départ du gouvernement. Photo : Guy Wolff

Le départ du vice-Premier ministre socialiste a été maintes fois annoncé, au point de devenir un feuilleton. Ce n'est que sous la pression de son aîné Jean Asselborn (LSAP) et alors que des rumeurs le plaçant chez ArcelorMittal circulaient, qu'Etienne Schneider a écrit la dernière scène.

Il quittera donc officiellement ses fonctions le 4 février 2020. Prenant les devants, le comité directeur du LSAP a déjà annoncé le trio qui devrait reprendre les fonctions laissées vacantes. Ainsi, c'est l'actuel ministre du Travail et des Sports qui devrait endosser le rôle de vice-Premier ministre, le député Franz Fayot s'emparant du portefeuille de l'Economie et la ministre de la Protection des consommateurs Paulette Lenert celui de la Santé.



La visite redoutée du GAFI



La stratégie du Luxembourg contre le blanchiment d'argent sera regardé à la loupe par la délégation internationale. Photo : Shutterstock

Inscrit un temps sur la liste grise de l'OCDE des paradis fiscaux, en 2009, le Grand-Duché va devoir prouver que cette page est définitivement tournée. En effet, la prochaine visite d'évaluation des experts du GAFI, le groupe de l’OCDE en charge de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, est prévue du 26 octobre au 11 novembre 2020. Les experts examineront les nombreuses mesures prises par le pays dans ces domaines et, surtout, leur application sur le terrain. Un mauvais bulletin de note du GAFI serait catastrophique pour l'image du Luxembourg.



Alex Bodry au Conseil d'Etat

Avec Alex Bodry, c'est un autre poids lourd du LSAP qui s'éloigne de la politique partisane. Le départ du patron de la fraction à la Chambre pour un fauteuil au Conseil d'Etat accélère encore un peu le jeu de chaises musicales au sein du parti socialiste.

Il sera remplacé à la Chambre par Simone Asselborn-Bintz, qui y a déjà connu une première expérience de 2013 à 2018. La gestion de la fraction parlementaire, elle, reviendra à Georges Engel.

De Staatsroot huet grad matgedeelt, dass meng Kandidatur mat grousser Majoritéit gestëmmt gin ass. Des Propositioun gët elo un Regierung an Grand-Duc weidergeleet. Merci fir déi Zoustëmmung. Ech freen mech op déi nei Missioun. :) pic.twitter.com/EPKodOFVNT — Alex Bodry (@AlexBodry) December 20, 2019

Si à l'heure actuelle, aucune date précise d'entrée en fonction n'est communiquée, celle-ci n'aura sans doute pas lieu avant la prochaine commission parlementaire des Institutions et de la Révision constitutionnelle, présidée par l'intéressé. Les prochaines sessions sont prévues le 7 et le 13 janvier.

Fumées sous surveillance



Les détecteurs vont faire partie du décor dans les appartements luxembourgeois à partir de 2020. Photo : Shutterstock

Le petit engin servant à alerter les occupants d'un appartement d'un départ de feu dès ses premières vapeurs s'invitera dans tous les logements neufs dès le premier janvier 2020. Une loi voulue par la Fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers (FNSP) et votée par la Chambre en novembre dernier rendra obligatoire la présence de détecteurs de fumée.

Pour tous les autres logements, un délai de trois ans a été accordé aux propriétaires retardataires. Ainsi, d'ici 2023, plus aucun logement luxembourgeois ne devrait faire l'impasse sur cet équipement qui peut sauver des vies.

Une nouvelle base pour le SAMU

Un hélicoptère du SAMU décollera du Findel pour des missions urgentes dans tout le pays. Photo: Pierre Matgé

Alors que son siège sort de terre dans la capitale, le CGDIS poursuit sa mue. Après sa grande réforme de 2019, c'est au tour d'une partie des médecins urgentistes de prendre de nouveaux quartiers au Findel. Dès le 1er mai 2020, l'aéroport de la capitale accueillera une nouvelle équipe formée à intervenir en un temps restreint par hélicoptère.

Cette station permanente sera la cinquième de ce type à travers le type, après Ettelbruck, Esch-sur-Alzette et Hespérange.

Joëlle Elvinger à la Cour

La députée représentera le Grand-Duché au sein de l'institution européenne. Photo : Steve Eastwood

Validée en novembre par le Parlement européen, la nouvelle vie de la députée DP Joëlle Elvinger débutera ce 1er janvier. C'est à cette date qu'elle remplace officiellement Henri Grethen, ancien ministre DP et membre de l'institution depuis 2008.

En intégrant l'organisation chargée d'examiner les dépenses et les recettes de l'Union européenne, l'élue qui a essuyé des accusations de conflit d'intérêts fait un pas politique de côté. Celle qui fut bourgmestre de Walferdange de 2016 à 2017 cédera alors son siège à la Chambre à Claude Lamberty, et son mandat de conseillère communale à Elisabeth Gallinaro.