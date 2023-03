L'ensemble du pays sera en alerte jaune de 10h à 23h59.

Météo

Le Luxembourg en alerte jaune ce vendredi en raison de vents violents

L'ensemble du pays sera en alerte jaune de 10h à 23h59.

Une baisse des températures est prévue pour le week-end. Meteolux a activé une alerte jaune pour ce vendredi sur l'ensemble du pays en raison d'une prévision concernant des vents forts.

L'ensemble du Luxembourg sera en alerte entre 10h et 23h59 en raison de rafales pouvant atteindre 65 et 75 km/h. En ce qui concerne les températures, les minima se situeront entre 8ºC et 10ºC, tandis que les maxima pourraient atteindre 12ºC. On prévoit des averses, avec quelques éclaircies et des périodes de soleil.

Pendant le week-end, une baisse des températures est attendue. Selon Meteolux, les maxima ne devraient pas dépasser les 8ºC-10ºC, tandis que les minima baisseront entre 6ºC et 8ºC samedi, et entre 5ºC et 7ºC dimanche.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.