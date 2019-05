Le pays a produit 3,7% de dioxyde de carbone supplémentaire entre 2017 et 2018, selon les données d'Eurostat publiées mercredi. Il figure parmi les plus gros émetteurs dans ce domaine au niveau européen.

Le Luxembourg émet toujours plus de CO2

Marc AUXENFANTS

Selon Eurostat, «les émissions de CO2 représentent environ 80% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE». Dans ce domaine, et contrairement à la majorité des 28, le Luxembourg fait figure de mauvais élève. Selon les dernières statistiques publiées ce mercredi par l'institut européen des statistiques, le pays a en effet augmenté ses émissions de dioxyde de carbone de 3,7% entre 2017 et 2018, Il figure ainsi en tête des plus gros émetteurs européens, avec la Lettonie (+8,5%), Malte (+6,7%), et l’Estonie (+4,5%).

La baisse la plus significative a été relevée au Portugal (-9,0%), en Bulgarie (-8,1%) et en Irlande (-6,8%). «Les émissions de CO2 contribuent fortement au réchauffement de la planète et représentent environ 80% de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l’UE,» estime Eurostat.

En dépit de ces chiffres peu optimistes, le Luxembourg s’est engagé à mettre en place une stratégie pour une Europe «zéro émissions nettes» d’ici 2050, conformément à son programme gouvernemental.

Pas de mesures sur les 4x4

Côté Luxembourg, la renonciation à la promotion du nucléaire, du charbon, du forage, du captage et du stockage du carbone font partie des dispositifs annoncés par le gouvernement dans son programme de coalition, aux côtés de dispositifs en faveur des réductions des émissions de CO2, dans l’industrie et au sein des entreprises. Pour ce qui est des transports et de la mobilité gros producteurs de CO2, le Grand-Duché a augmenté ses accises sur les carburants le 1er mai dernier.

En mars dernier, le gouvernement avait décidé de mettre en place des subventions pour l'achat de véhicules électriques, avec deux primes distinctes, afin de favoriser davantage l’électromobilité et de promouvoir la mobilité douce.

Interrogées sur la taxation des véhicules polluants, Carole Dieschbourg (Déi Gréng) la ministre de l'Environnement n’envisage pas actuellement l'introduction d'une mesure particulière sur les 4x4 urbains, ni d'introduire des taxes spécifiques pour les véhicules dits 'SUV', le gouvernement préférant favoriser les véhicules à zéro ou faibles émissions de CO2, au détriment de ces véhicules tout-terrain.

Autre projets récents, dans le photovoltaïque cette fois, le Luxembourg a en avril dernier renforcé ses aides et incitations en faveur du solaire. Avec un objectif national de 23 % à 25% d’énergies renouvelables à atteindre en 2030 et de 100 % à long terme.

