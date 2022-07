Le Luxembourg échappe à la hausse d'Amazon prime

Si le géant américain a annoncé, mardi, augmenter le tarif du bouquet de ses services de fidélisation dans plusieurs pays d'Europe, les résidents du Grand-Duché ne seront, eux, pas impactés par ces changements.

E-commerce

Le Luxembourg passe entre les mailles du filet. Alors qu'Amazon a annoncé, mardi, que le tarif des abonnements Prime augmentera dès le 15 septembre en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie et en Espagne, le Grand-Duché échappera, lui, à cette hausse.

«Le prix de Prime Luxembourg avec une adresse de livraison au Grand-Duché reste inchangé», confirme ainsi Julie Law, une porte-parole du géant américain. En d'autres termes, les résidents pourront continuer de bénéficier des avantages Prime pour 5,99 euros par mois ou 49 euros par an.

Comme les tarifs, l'offre restera elle aussi la même. Plus concrètement, les résidents abonnés pourront toujours profiter de la livraison rapide et gratuite, d'offres promotionnelles, ou encore d'un accès à la plateforme de streaming du groupe et autres contenus de divertissement.

Pour rappel, le groupe a, début juillet, simplifié sa procédure de désabonnement. La décision a été prise «suite à un dialogue avec la Commission européenne et les autorités nationales de protection des consommateurs», avait indiqué Bruxelles au début du mois. La démarche faisait suite à une plainte de plusieurs associations de consommateurs.

Quel coût de l'autre côté des frontières ?

En France, le bouquet de services de fidélisation de la plate-forme d’e-commerce passera de 5,99 à 6,99 euros par mois et de 49 à 69,90 euros par an, soit 17% et 43% d’augmentation.

En Allemagne, l'offre augmentera quant à elle de 7,99 à 8,99 euros et de 69 à 89,9 euros.



Ailleurs sur le Vieux Continent, les prix passeront de 3,99 à 4,99 euros par mois et de 36 à 49,90 euros par an en Espagne et en Italie. Malgré l'augmentation, ceux-ci restent bien en dessous des tarifs proposés au Royaume-Uni, qui évolueront de 7,99 à 8,99 livres (environ 10,60 euros) par mois et de 79 à 95 livres (environ 112 euros) par an.

Le groupe justifie ces hausses par les «coûts généraux et matériels» en raison de différents facteurs. A savoir, «l'inflation [...], le coût des marchandises et l'augmentation des frais d'expédition», précise Julie Law.