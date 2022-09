La sélection de Luc Holtz boucle sa campagne de Ligue des Nations par un match à domicile contre la Lituanie qu’il est important de gagner pour les prochaines échéances.

Le Luxembourg doit finir le travail

Christophe NADIN La sélection de Luc Holtz boucle sa campagne de Ligue des Nations par un match à domicile contre la Lituanie qu’il est important de gagner pour les prochaines échéances.

Dans les hautes sphères du ballon rond, on ne mesure sans doute pas le bonheur qu'éprouvent les pays plus humbles au contact de cette Ligue des Nations. En passe de boucler sa troisième campagne, le Luxembourg s'est trouvé un nouveau défi: faire mieux d'un point de vue comptable que les deux dernières fois. C'est-à-dire dépasser la barre des dix points. Ce qui sera fait en cas de victoire ce dimanche (20h45) contre la Lituanie. Une mission dans les cordes des Lions Rouges face à des Baltes qui ont tout juste ouvert leur compteur jeudi dernier contre les îles Féroé (1-1).



Vilnius comme point de départ

On se souviendra du match aller. Le Luxembourg n'avait guère été convaincant à Vilnius face à un adversaire en manque d'arguments. Il l'avait tout de même emporté, jetant les bases d'une campagne prometteuse sur le plan comptable. Freiné par la Turquie puis par les îles Féroé à domicile, le Luxembourg a redonné un coup d'accélérateur à Istanbul où il a failli créer l'une des plus grosses surprises de cette compétition.

Le Luxembourg frôle l’exploit en Turquie Les Lions Rouges ont mené à trois reprises à Istanbul dans un match fou qui s’est terminé sur un nul spectaculaire (3-3).

L'équipe de Luc Holtz s'est finalement contentée d'un match nul (3-3) qui lui assure la deuxième place du Groupe 1 de cette Ligue C, le troisième étage de la compétition. Pas question, donc, d'envisager de monter en Ligue B, mais il est important de bien finir pour garder ce statut de meilleur deuxième de cet échelon.

En effet, la Ligue des Nations est toujours jumelée au Championnat d'Europe dont la prochaine édition est programmée en Allemagne en 2024. Trois places seront délivrées par la présente campagne, dont une à une nation de la Ligue C à travers un système de barrage. Il faudra espérer que l’un des vainqueurs de groupe (la Turquie, la Grèce, le Kazakhstan et la Géorgie) se qualifie directement pour la compétition allemande afin d’ouvrir la porte au Luxembourg.

Le programme Dimanche

20h45: îles Féroé - Turquie

20h45: Luxembourg - Lituanie

Classement

1. Turquie 13 (5;+14)

2. Luxembourg 8 (5;+1)

3. Îles Féroé 5 (5;-4)

4. Lituanie 1 (5;-11)

On n'y est pas encore et le Luxembourg va devoir réaliser ce qu'il n'est pas parvenu à faire lors de ses six derniers matches à domicile: gagner. La joyeuse entrée au Stade de Luxembourg en septembre 2021 face à l'Azerbaïdjan (2-1) n'a en effet jamais connu de suite favorable.

On prend les mêmes...

Pour distancer la Lituanie, Luc Holtz devrait aligner un onze de base très proche de celui d’Istanbul. Il lui faudra juste vérifier l’état des adducteurs de Marvin Martins, sorti rapidement en seconde période et reformater un Maxime Chanot hors sujet en Turquie. Le défenseur new-yorkais a l’habitude de se remettre en selle après avoir été désarçonné. Il ne mérite en tout cas nullement l’acharnement dont il fut victime sur les réseaux sociaux.

L’absence des piliers Christopher Martins, Olivier Thill, Mathias Olesen et Dirk Carlson ne laisse pas une marge de manœuvre énorme au sélectionneur qui peut tout de même compter sur Lars Gerson ou Aldin Skenderovic pour sauter dans la brèche derrière. L'animation offensive, elle, est rodée autour du duo Danel Sinani-Gerson Rodrigues avec l'apport de Vincent Thill. Holtz ne devrait pas toucher à ce trio qui dispose des atouts pour tourmenter un adversaire balte plus lent et parfois rugueux.

Il faudra emballer cette dernière sortie pour que le cadeau apparaisse encore plus présentable ce dimanche sur le coup de 22h40.

