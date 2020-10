Le pays compte un décès supplémentaire en ce début de semaine. 48 malades du covid-19 se trouvent par ailleurs toujours hospitalisés.

Le Luxembourg déplore une 133e victime

Le pays compte un décès supplémentaire en ce début de semaine. 48 malades du covid-19 se trouvent par ailleurs toujours hospitalisés.

L'infection reprend au Grand-Duché. Sept morts du covid-19 ont été officialisés en seulement huit jours. Le bilan de l'épidémie monte désormais à 133 morts en lien avec le coronavirus et ses conséquences.

Avec 9 nouvelles contaminations, le Luxembourg atteint 11.243 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

La campagne de testing nationale se poursuit, en plus des patients envoyés pour un dépistage par le médecin ou des voyageurs (volontaires) testés à leur arrivée au Findel. Ces dernières 24 heures, 282 tests PCR ont ainsi été effectués sur le territoire national.

En ce début de semaine, la direction de la Santé indique que 48 patients atteints du covid-19 restent toujours hospitalisés au pays. Trois d'entre eux se trouvent en soins intensifs.

Dans le monde, la pandémie a fait plus de 1.077 million de morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Plus de 37,5 millions de cas de covid coronavirus ont été diagnostiqués depuis cette date. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 214.604 décès, suivis du Brésil (150.506) et de l'Inde (109.150).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.