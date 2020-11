Ce week-end, le covid-19 a fait huit victimes, portant à 160 le nombre de personnes ayant succombé au virus.

Luxembourg 2 min.

Le Luxembourg déplore trois décès supplémentaires

Ce week-end, le covid-19 a fait huit victimes, portant à 160 le nombre de personnes ayant succombé au virus.

Triste bilan de ce week-end de la Toussaint. Après les cinq décès samedi, trois personnes sont mortes du covid-19 ce dimanche au Luxembourg. Depuis le début de la pandémie, le virus a donc fait 157 victimes.

Alors que le couvre-feu est entré en vigueur ce vendredi, le pays doit également compter 849 infections recensées ce dimanche, soit le deuxième «pire» résultat enregistré depuis le début du dépistage. Et cela sur un total de 13.515 tests PCR réalisés.

Avec ces 849 nouveaux cas, le Luxembourg dénombre désormais 20.199 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation ne cesse d'évoluer. Déjà fortement sollicités, les services des centres hospitaliers passent à 168 patients covid sous surveillance (infectés ou suspectés). Parmi eux, 141 sont accueillis en soins normaux et 27 en soins intensifs.

Dans le monde, la pandémie au coronavirus a fait au moins 1,19 million de morts depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre. Mais plus de 46 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 30 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Bausch en a fini de sa quarantaine .

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 776 nouveaux morts, l'Inde (470) et le Mexique (464). Les USA restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 230.556 décès pour 9,1 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 105 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (100), l'Espagne (77), le Brésil (75).



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.