A ce jour, le coronavirus a tué 135 personnes au Grand-Duché. Par ailleurs, le ministère de la Santé révèle 112 nouveaux cas ce lundi sur 1.049 tests pratiqués, tandis que 59 personnes sont hospitalisées, dont quatre en soins intensifs.

Luxembourg 2 min.

Le Luxembourg déplore deux nouveaux décès

A ce jour, le coronavirus a tué 135 personnes au Grand-Duché. Par ailleurs, le ministère de la Santé révèle 112 nouveaux cas ce lundi sur 1.049 tests pratiqués, tandis que 59 personnes sont hospitalisées, dont quatre en soins intensifs.

Alors que le gouvernement a fait le choix de ne pas imposer de nouvelles règles à la population, deux nouvelles personnes sont décédées du coronavirus ce lundi, ce qui porte le nombre total de victimes à 135. Depuis le début du mois d'octobre, le pays a connu onze décès en 19 jours, alors qu'aucun n'avait été recensé sur tout le mois de septembre. Le Luxembourg n'avait plus enregistré deux décès en l'espace de 24 heures depuis le 1er août.

Par ailleurs, tandis qu'un nouveau centre de dépistage s'est ouvert ce lundi sur le plateau du Kirchberg, le Grand-Duché a enregistré ces dernières 24 heures 112 nouvelles contaminations sur les 1.049 tests analysés depuis dimanche. Soit un ratio de plus de 10% de positivité. Des chiffres qui s'ajoutent aux 417 cas positifs constatés durant le week-end.

Avec ces nouvelles contaminations, le Luxembourg atteint le chiffre de 12.512 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par ailleurs, en ce qui concerne les patients hospitalisés au pays, ils sont au nombre de 59 dont quatre sont actuellement en soins intensifs. Soit une augmentation de huit personnes depuis le week-end. Des chiffres comparables à ceux que le Luxembourg avait connus fin juillet-début août.

A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 1.114.499 morts depuis l'apparition du virus, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles ce lundi. Plus de 40 millions de cas d'infection ont par ailleurs été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 219.676 décès, suivi par le Brésil avec 153.905 morts, l'Inde avec 114.610 morts, le Mexique avec 86.167 morts et le Royaume-Uni avec 43.646 morts.

En Belgique, comme prévu, cafés et restaurants gardent portes closes ce lundi, une restriction d'au moins un mois jugée «catastrophique» par la profession mais que le gouvernement justifie par l'envolée des contaminations. La mesure se double d'un couvre-feu entre minuit et 5 heures du matin à compter de ce lundi soir dans un des pays européens les plus endeuillés par la pandémie par rapport à sa population.

Comme ici sur la célèbre Grand-Place de Bruxelles, tous les cafés et restaurants de Belgique sont restés fermés ce lundi Photo: AFP

En Suisse, les rassemblements spontanés de plus de 15 personnes dans l'espace public sont interdits depuis ce lundi, tandis que le port du masque est obligatoire dans les espaces clos accessibles au public. De son côté, le Pays de Galles a annoncé l'instauration à partir de vendredi d'un confinement de deux semaines pour tenter de freiner la deuxième vague de l'épidémie, introduisant ainsi les restrictions les plus dures au Royaume-Uni.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.