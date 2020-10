Le Luxembourg de demain s'imagine aujourd'hui

Evoqué mi-octobre par le Premier ministre, lors de son discours sur l'état de la Nation, le concept de Luxembourg in transition a été dévoilé ce lundi. Objectif: répondre par des «concepts audacieux» à la crise climatique mais aussi à tous les problèmes d'aménagement et d'infrastructures.

Evoqué mi-octobre par le Premier ministre, lors de son discours sur l'état de la Nation, le concept de Luxembourg in transition a été dévoilé ce lundi. Objectif: répondre par des «concepts audacieux» à la crise climatique mais aussi à tous les problèmes d'aménagement et d'infrastructures.

(DH) - A l'horizon 2050, le Grand-Duché devrait compter près de 800.000 habitants, selon le Statec. De quoi alimenter de nombreux projets d'aménagement du territoire. C'est ce qui pousse le gouvernement à lancer la consultation urbano-architecturale et paysagère présentée ce lundi. Autrement dit, à amener dix équipes, sur les 30 en compétition, à plancher sur le Luxembourg de demain. A l'échelle du territoire du Grand-Duché, mais au-delà de ses frontières actuelles.

En d'autres termes, comme l'a présenté Claude Turmes (Déi Gréng), il s'agit de résoudre une équation à de multiples inconnues. A savoir, «structurer autrement les espaces pour répondre à la crise écologique et à la crise sanitaire«, estime le ministre de l'Aménagement du territoire qui souhaite que cette initiative réponde à «tous les problèmes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés». Référence ici aux problèmes du logement, des infrastructures routières ou de l'impact du télétravail.

Le tout à l'horizon 2050 pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour rappel, le Luxembourg s'est donné l'objectif de réduire de 50 à 55% ses émissions polluantes en 2030. Pas une mince affaire. «Le tout en tenant compte des spécificités d'un Luxembourg multiculturel, à l'économie dynamique qui engendre un flux actuel de 200.000 frontaliers», à en croire l'ancien eurodéputé.

Dix équipes pluridisciplinaires, composées d'universitaires, ingénieurs, architectes, urbanistes et autres spécialistes en sciences humaines et sociales vont donc plancher sur un projet aux figures imposées et très largement inspiré de deux autres concepts: le «Grand Paris» et surtout le «Grand Genève», deux thématiques qui visent à englober un territoire.

Un projet à la taille du Luxembourg, mais avec des thématiques communes: la réduction de l'empreinte écologique, la prévention des risques climatiques, la transition vers les énergies renouvelables, la réduction drastique des déchets et la gestion des espaces naturels et agricoles (eau et sol notamment). Voilà pour ce qui est du chapitre «vert» stricto sensu. Mais «la réorientation du parc immobilier» vers des usages flexibles, «co-working et co-living par exemple» n'est pas oubliée. Tout comme les circuits courts en matière d'alimentation.

Créer une nouvelle métropole transfrontalière d'ici 2030 Au cours de la décennie à venir, l'espace compris entre Mondercange et Boulange, côté français, sera le cœur d'une nouvelle zone d'habitations qui devrait accueillir 35.000 nouvelles personnes. Le projet a été présenté ce jeudi. Explications.

Des priorités dont font aussi partie la réduction des trajets domicile-travail et la mobilité douce. Des thématiques toutes adoptées par le «Grand Genève», l'agglomération transfrontalière entre France et Suisse, riche de plus d'un million d'habitants, répartis dans 209 communes.

Pour juger du bien-fondé proposé par les dix équipes chargées de «concevoir un imaginaire visionnaire» de notre territoire transfrontalier, un comité scientifique et un comité consultatif seront à pied d'oeuvre. Un comité interministériel interviendra juste avant le décision de l'Etat et la signature des contrats. Une décision qui n'interviendra pas avant la fin de 2021.

