Global Green Finance Index

Le Luxembourg dans le top mondial de la finance verte

Simon Laurent MARTIN Dans cette neuvième édition du classement réputé, le Luxembourg perd toutefois deux places, mais se classe toujours troisième dans l'Union européenne et septième au niveau mondial.

C'est loin d'être un scoop, le Luxembourg est une Place financière de choix. Mais qu'en est-il de son attractivité dans le cadre de la «finance verte»? Cette question, elle trouve une réponse dans la neuvième édition du Global Green Finance Index. Ce dernier fournit des évaluations de l'offre en matière de finance verte des 81 grands centres financiers dans le monde. Comprenez par «finance verte», l'ensemble des activités, comportements et réglementations financiers poursuivant un objectif environnemental.

Le GGFI sert donc de référence précieuse dans ce domaine pour les décideurs politiques et d'investissement, et ce, plus que jamais au Luxembourg. Comme cela fut déjà le cas lors des derniers classements, le Grand-Duché truste encore le haut du classement cette année. Toutefois, en tant que centre financier pour les investissements durables, à en croire le dernier GGFI, le Luxembourg aurait perdu de son attractivité puisque le pays a perdu deux places en comparaison avec le classement de 2021.

Pas de perte d'attractivité

De quoi inquiéter le député Laurent Mosar (CSV) qui a questionné la ministre des Finances Yuriko Backes (DP) sur le sujet. Cette dernière a tenu à rassurer sur l'attractivité toujours réelle du Grand-Duché en tant que Place financière verte. «Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ceci n'indique aucunement que le pays soit aujourd'hui moins attractif dans le domaine de la finance verte. Bien au contraire, le Luxembourg a gagné un point par rapport à la dernière édition du classement au niveau de sa note finale, passant ainsi de 545 à 546 points», assure la ministre.

Selon la ministre, une hausse ou baisse dans un tel classement ne permet pas de tirer des conclusions quant à l'évolution de l'attractivité ou des performances de la place financière en question. «Un changement dans le classement peut aussi provenir du fait que d'autres centres financiers ont fait leur entrée dans le classement ou ont relativement mieux performé. En l'occurrence, dans la dernière édition du Global Green Finance Index, des Places comme New York et Stockholm viennent de progresser plus vite au niveau de la note finale, ce qui a fait mécaniquement perdre deux places au Luxembourg, sans que la note de celui-ci ne se détériore», explique-t-elle. «L'indice compte, par ailleurs, aujourd'hui plus de 80 centres financiers, contre seulement 47 il y a trois ans.»

L'offre va augmenter considérablement

Bref, la finance verte continue à se généraliser à l'échelle globale et le mouvement vers une finance plus verte et durable semble désormais se généraliser, ce qui profite également au Luxembourg. «Une analyse plus détaillée du classement et notamment des différents déterminants sous-jacents révèle que la Place financière luxembourgeoise se distingue avant tout par la qualité des talents et de l'expertise en matière de finance durable. Plus de 70% des experts interrogés affirment par ailleurs qu'au cours des trois prochaines années, le Luxembourg verra son offre de services et produits financiers verts augmenter. On notera par ailleurs qu'en 2021 le Luxembourg a dominé le marché européen des fonds ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance, NDLR) avec 32% de part de marché», note Yuriko Backes.

Enfin, la ministre a rappelé qu'au cours des dernières années, le gouvernement a soutenu et accompagné l’évolution de la Place financière vers un centre financier plus vert et plus durable de manière proactive. «Plusieurs initiatives méritent d'être soulignées: le lancement d'une plateforme de financement climatique avec la Banque européenne d’investissement, qui grâce à un mécanisme innovant de réduction des risques, a jusqu'à présent mobilisé plus de 18 milliards d'euros en capitaux publics et privés pour investir dans des projets durables. Je pense aussi à la mise en place d’un accélérateur de gestionnaires de fonds innovants qui à ce jour a accompagné 18 jeunes gestionnaires de fonds dans le domaine de la finance climatique. De plus, le Luxembourg a été le premier pays d'Europe à lancer un cadre pour les obligations durables en 2020 et fut le premier pays européen à émettre une obligation durable.»

