Les objectifs de réduction sont toujours atteints en février, et même dépassés, comme c'est le cas depuis plusieurs mois.

Le Luxembourg continue d'économiser le gaz et l'électricité

Les Luxembourgeois poursuivent leurs efforts en matière de réduction de leur consommation d'énergie.

L'objectif de réduction de la consommation de gaz est tenu Chaque mois, depuis octobre dernier, le ministère de l'Energie fait le point sur les efforts de réduction de la consommation de gaz et d'électricité. En janvier encore, les objectifs ont été atteints.

Depuis l'automne dernier, le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire publie un état des lieux mensuel des efforts des citoyens.

Et ce bilan reste dans le vert puisqu'en février, les Luxembourgeois ont à nouveau réduit leur consommation de gaz naturel, de 22,4% par rapport à la période de référence allant de 2017 à 2022. C'est donc toujours largement au-delà de l'objectif de réduction de 15% imposés aux Etats membres de l'UE. Il faut dire que ce mois de février, comme le rapportait MeteoLux dans son bilan mensuel du temps il y a quelques jours, a été plus doux et plus ensoleillé que la moyenne, entraînant sans doute de mois grands besoins en chauffage.

Des objectifs largement remplis

En janvier, la consommation était inférieure de 25,5% par rapport à la moyenne des années 2017 à 2022. Des efforts à souligner donc, quand on sait que le mois de janvier est traditionnellement le plus consommateur en énergie en raison des conditions climatiques. Cette année cependant, janvier a été moins rude que d'autres années.

En cumul, la réduction de la consommation de gaz naturel atteint -27,2%.



La semaine dernière, Eurostat informait que ce sont tous les Européens qui se sont montrés économes dans leur consommation énergétique ces derniers mois. La consommation de gaz a chuté de 19,3% entre août 2022 et janvier 2023. Les objectifs de réduction sont donc remplis, et même dépassés à l'heure actuelle.



Consommation en baisse aussi pour l'électricité

La tendance à la baisse continue également de s'observer au niveau de l'électricité et ce, depuis le mois de juin 2022. Le mois dernier, les résidents ont consommé 8,94% d'électricité en moins par rapport aux années de référence 2017-2022.

Pour plus d'informations sur les efforts d'économie d'énergie ainsi que des conseils pour consommer moins, rendez-vous sur le site www.zesumme-spueren.lu.

