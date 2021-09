Dans le cadre du dispositif COVAX, le Grand-Duché mettra à disposition pour près de 2 millions d'euros de vaccins anti-covid. Un engagement déjà tenu aux deux tiers, selon la ministre de la Santé.

Le Luxembourg confirme son don de 350.000 doses

Dimanche, l'Espagne a remis au Nicaragua près d'un demi-million de doses du vaccin anti-covid AstraZeneca à travers le mécanisme Covax. La Bolivie, de son côté, a reçu dimanche 188.370 doses Pfizer de la part des États-Unis. Ainsi, depuis plusieurs mois maintenant, le mécanisme international Covax est censé permettre à 92 États et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins financés par des pays plus prospères. Une générosité à laquelle participe le Luxembourg avait indiqué, en juillet dernier, le ministre de la Solidarité.

Le G7 promet «plus d'un milliard de doses» de vaccins Réunis au Royaume-Uni ce weekend, les chef d'Etat des sept puissances ont affirmé dimanche leur volonté de mettre fin à la pandémie par la distribution ou le financement de sérums anti-covid. Les ONG de leur côté jugent cet accord «décevant».

Et les 350.000 doses promises par Franz Fayot seront bien offertes, a confirmé mardi Paulette Lenert (LSAP). Et cela via un engagement à hauteur de deux millions d'euros, dont 1,5 million ont déjà été déboursés. A la députée Nathalie Oberweis (Déi Lénk) qui l'interrogeait à ce sujet, la ministre de la Santé a assuré que les 500.000 euros restants seront programmés en 2022.

Mais le gouvernement luxembourgeois ne s'empêche pas d'effectuer d'autres livraisons, en dehors de Covax, à des «pays partenaires». Cela a déjà été le cas lors d'un récent envoi de 56.000 doses anti-covid au Cap-Vert.

Interrogé le ministère de la Santé assure également que «la politique suivie ne consiste pas du tout à n'alimenter le dispositif qu'avec des doses AstraZeneca». Un reproche qui a fini par se faire jour au vu des expéditions entre pays favorisés et des populations plus fragilisées.

Si 43,5 % de la population internationale a reçu au moins une dose de vaccin, ce taux tombe à moins de 3 % dans les pays les plus pauvres. En cette fin septembre, plus de six milliards de doses ont été administrées dans le monde mais avec de très fortes disparités. La Chine à elle seule en concentre 2,18 milliards, suivie de l’Inde (826,5 millions) et des Etats-Unis (386,8 millions). Les USA qui, par la voix du président Biden, ont assuré qu'ils allaient être encore plus généreux avec Covax, mettant au total 1,1 milliard de doses à disposition.





