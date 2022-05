Les avions de Luxair et de Cargolux vont bientôt être rejoints par ceux d'une nouvelle compagnie aérienne luxembourgeoise.

Le Luxembourg compte une troisième compagnie aérienne

Les avions de Luxair et de Cargolux vont bientôt être rejoints par ceux d'une nouvelle compagnie aérienne luxembourgeoise.

Elle répond au nom de FlyLux Airlines. Une nouvelle compagnie aérienne a vu le jour au Luxembourg. 61 ans après la naissance de Luxair et 52 ans après celle de Cargolux, une troisième entreprise luxembourgeoise ambitionne de faire voler ses avions. Mais attention, ces derniers ne seront pas comme les autres, puisqu'ils sont annoncés comme étant plus écologiques.

L'information a été révélée ce lundi 2 mai par nos confrères de Paperjam. FlyLux Airlines a ainsi été enregistrée au registre du commerce. Elle fonctionnera d'après le modèle AMCI, comprendre «avion, équipage, maintenance et assurance», une organisation qui convient particulièrement aux compagnies aériennes classiques, permettant de faire face à des problèmes ponctuels, ainsi qu'aux périodes de pointe.

Mais FlyLux Airlines ambitionne de proposer des services bien plus vastes que ceux d'une compagnie aérienne classique. Transport de fret, vols VIP, vols charters, mais également organisation d'événements, ces prestations peuvent même faire «le tour du monde», selon l'entreprise.

«Respectueuse de l'environnement»

Mais comment voler plus vert? Pour assurer ces services tout en prenant en compte l'environnement, la nouveau-née prévoit de faire embarquer passagers et marchandises à bord d'avions moins polluants, à l'image des A320 Neo et A321 Neo. Ces appareils, commercialisés par Airbus, feraient 50% moins de bruit, permettraient de réduire la consommation de carburant de 20%, ainsi que de faire baisser les émissions de CO2 de 700 tonnes par an, selon leur constructeur.

«De nos jours, l'environnement est devenu un enjeu majeur de notre société. Pour répondre à l'attente verte du client d'aujourd'hui, FlyLux Airlines a été créée en proposant un nouveau concept de compagnie aérienne, respectueux de l'environnement», affiche la compagnie sur son site internet.

Basée à Livange, l'entreprise est le fruit d'une collaboration entre Airbus, Aviation Capital Group et Pegasus Services. À sa tête, Patrick Thierry occupe le rôle de PDG, Olivier Bole, est vice-président à la stratégie, et Stéphane Chanut, officie en tant que chef opérateur.

Aucune destination n'a encore été annoncée par la nouvelle société. Pour rappel, Luxair était la seule compagnie aérienne luxembourgeoise proposant des vols pour passagers jusqu'ici. Cette dernière dessert 87 aéroports.

