La Commission européenne a annoncé avoir reçu une première demande de paiement de la part du Luxembourg pour un montant de 25,98 millions d'euros.

82,7 millions d'euros au total

Le Luxembourg compte sur l'Europe pour se relancer

Simon MARTIN La Commission européenne a annoncé avoir reçu une première demande de paiement de la part du Luxembourg pour un montant de 25,98 millions d'euros.

Juillet 2020, un ambitieux plan de relance européen dénommé «Next Generation EU» était acté par la Commission européenne. Un plan à 750 milliards d'euros qui doit permettre aux États membres d'affronter les défis posés par la double transition verte et numérique dans un contexte post covid-19.

Un peu moins d'un an plus tard, en avril 2021, le Luxembourg transmettait son propre plan à la Commission. Financé à hauteur de 82,7 millions, celui-ci repose sur plusieurs piliers: la cohésion et la résilience sociale, la transition verte et la digitalisation, l'innovation et la gouvernance. Pêle-mêle, cette somme doit contribuer à: renforcer la résilience du système de santé, l'accroissement de l'offre de logements publics abordables et durables, la décarbonation du transport, la modernisation de l'administration publique ou encore la promotion d'une économie basée sur les données.

Une première demande luxembourgeoise

Des objectifs ambitieux, mais qui nécessitent forcément de mettre la main à la poche. C'est donc ce mardi que la Commission a annoncé avoir reçu une première demande de paiement de la part du Luxembourg pour un montant de 25,98 millions d'euros. Cette somme sera versée sous forme de subventions au titre de la «facilité pour la reprise et la résilience», comme l'indique le communiqué de la Commission.

On y apprend d'ailleurs que la première demande de paiement du Luxembourg porte sur des jalons et des cibles liés aux réformes dans les domaines des compétences, du climat, de la santé et de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il comprend également des investissements, par exemple dans les domaines des compétences et de la numérisation.

La Commission va maintenant évaluer la demande et transmettra ensuite au comité économique et financier du Conseil son évaluation préliminaire du respect, par le Luxembourg, des objectifs requis pour ce paiement.

Rappelons également que début décembre, le Luxembourg et la Commission européenne signaient un accord de partenariat, permettant à l'État luxembourgeois de recevoir un financement de 67 millions d'euros s'établissant sur la période 2021-2027. Ces derniers serviront principalement à «accélérer la transition écologique du pays, financer l'innovation et la numérisation, augmenter le taux d'emploi et améliorer les services sociaux locaux», comme l'indiquait la Commission européenne à l'époque.



