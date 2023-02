Réserver des vacances, effectuer des achats en plusieurs fois ou tout simplement payer sans argent liquide dans le monde entier: la carte de crédit s'est imposé. Et saviez-vous qu'un auteur de science-fiction l'a imaginée dès 1887 ?

Luxembourg 13 min.

Moyen de paiement

Le Luxembourg compte plus de cartes de crédit que d'habitants

Marco MENG Réserver des vacances, effectuer des achats en plusieurs fois ou tout simplement payer sans argent liquide dans le monde entier: la carte de crédit s'est imposé. Et saviez-vous qu'un auteur de science-fiction l'a imaginée dès 1887 ?

Certains utilisateurs de cartes de crédit luxembourgeois ont récemment reçu un courrier de leur établissement bancaire. Les dates de facturation vont changer. Pour qu'un tel changement soit effectif, le client doit être informé à l'avance.

Visa, Mastercard, débit ou crédit : quelles différences? À partir de l'année prochaine, Mastercard mettra fin à la fonction Maestro. Que cela signifie-t-il pour les clients des banques luxembourgeoises et à quoi doivent-ils s'attendre?

«Les banques établissent un calendrier de facturation pour l'année», explique à ce sujet l'association bancaire ABBL. La date de prélèvement est également indiquée sur le décompte qui est envoyé au client. «A notre connaissance, l'année dernière, une banque a adapté son calendrier de facturation», explique l'ABBL, «afin de l'aligner au mieux sur le mois calendaire. Cette décision a également été prise sur la base de considérations économiques et écologiques, car elle permet l'envoi d'un seul courrier mensuel (relevés de compte et de carte de crédit) aux clients qui souhaitent encore le recevoir.»

Mais pour certains, il aurait peut-être été plus désagréable d'avancer la date de règlement que de la repousser. En effet, les dettes de carte de crédit ne sont pas un phénomène si rare que cela.

Les Luxembourgeois moins réticents face au «no cash» Une enquête menée par LHoFT Foundation et Payments Association EU révèle l’évolution des comportements des Luxembourgeois quant aux solutions de paiement. Pas de grande révolution en vue, mais la crise du covid-19 contribue à faire bouger les lignes.

Aujourd'hui, les cartes de crédit sont un moyen de paiement très utilisé, surtout pour les achats sur Internet et les voyages, mais aussi pour les dépenses de consommation courantes. Autrefois utilisées par la jet-set et les hommes d'affaires, elles font aujourd'hui partie intégrante d'un compte bancaire normal. Mais comment fonctionne le système qui se cache derrière ?



Le nombre de cartes de crédit émises au Luxembourg a fortement augmenté ces dernières années, ce qui n'est pas étonnant étant donné que le pays est un centre financier et que le nombre de personnes qui y travaillent ne cesse d'augmenter. Ainsi, le nombre de cartes émises au Luxembourg est nettement supérieur au nombre d'habitants du pays. Il se peut que certains possèdent deux ou plusieurs cartes de crédit. Mais une bonne partie des cartes émises au Grand-Duché appartiennent aussi à des personnes qui ne résident pas dans le pays.

Une poignée de fournisseurs

Le nombre d'utilisateurs de cartes de crédit augmente non seulement au Luxembourg, mais aussi dans le monde entier, alors que le nombre d'établissements émettant ces cartes reste inchangé. En fait, ce sont surtout les fournisseurs Mastercard et Visa ainsi que le chinois Unionpay qui se partagent aujourd'hui le marché.

Ce que le consommateur va gagner La Commission européenne a annoncé mardi à la mi-journée l'entrée en vigueur dès ce mercredi de nouvelles règles. Elles rendent les transactions en ligne et les paiements moins chers.

Mastercard a annoncé récemment que son bénéfice net avait augmenté de 6% au cours du dernier trimestre 2022, pour atteindre 2,3 milliards d'euros. Mastercard, comme d'autres fournisseurs de cartes de crédit, a profité du fait que le tourisme et les voyages se sont remis de la morosité due à la pandémie. La carte de crédit est le moyen de paiement le plus courant pour les réservations d'hôtels et de vols. Le géant des cartes de crédit Visa réalise lui aussi des bénéfices brillants malgré l'inflation élevée et les craintes de récession. Au cours du premier trimestre fiscal (jusqu'à fin décembre), les recettes ont augmenté de 12% en comparaison annuelle pour atteindre 7,3 milliards d'euros.

Au total, le volume de paiement de Visa a augmenté l'année dernière dans environ 160 devises différentes pour atteindre 11,6 billions de dollars à travers 193 milliards de transactions (17% de plus qu'en 2021).

Le paiement en ligne toujours plus sûr et plus pratique A partir de ce mardi, la technologie 3D Secure se dote de deux nouveautés concernant les achats électroniques. La validation des achats via l'application LuxTrust Mobile et l'authentification avec «image secrète» visent à renforcer la sécurité des échanges en ligne.

Alors qu'en 2020, 3,5 milliards de cartes Visa étaient en circulation, elles étaient déjà 4,1 milliards en 2022; le leader des cartes de crédit a ainsi réalisé un bénéfice net de 14,9 milliards de dollars contre 12,3 en 2021. Mastercard a réalisé un chiffre d'affaires de 22,2 milliards de dollars, soit 23% de plus que l'année précédente, et un bénéfice net de 9,9 milliards contre 8,7 milliards l'année précédente.

Tirée d'un roman de science-fiction

Une «carte de crédit» a été mentionnée pour la première fois en 1888 dans le roman de science-fiction d'Edward Bellamy Cent ans après ou l'An 2000. Dans la réalité, les premières cartes de crédit ont été émises par Western Union en 1924. Les précurseurs de ces cartes, appelées cartes de crédit client, avaient été émis par des hôtels. Les groupes pétroliers et les grands magasins ont suivi. Mais il a fallu attendre encore un peu avant de voir apparaître la première véritable carte de crédit universelle : la carte de Diners Club, une entreprise fondée en 1950. Diners Club a eu le monopole pendant les premières années, puis un deuxième prestataire, American Express, est arrivé en 1958. En termes de nombre de cartes, de points d'acceptation et de chiffre d'affaires, Diners Club a rapidement été dépassé, notamment parce qu'American Express s'est orienté dès le début vers l'international.

Pendant ce temps, les banques américaines commençaient, elles aussi, à proposer des cartes de crédit à leurs clients, mais leur utilisation était d'abord limitée dans l'espace : plusieurs accords d'échange ont permis d'étendre localement l'acceptation des cartes de crédit, ce qui a finalement donné naissance à MasterCard (1966) et Visa, évolution de l'ancienne BankAmericard (1970). L'ère des paiements sans numéraire était lancée.

Comment fonctionne le secteur des cartes de crédit?

Les banques collaborent avec un ou plusieurs réseaux de cartes de crédit, en fonction de leur stratégie commerciale, selon l'association bancaire ABBL. La banque acquiert le droit d'utiliser le réseau de cartes de crédit par le biais d'une licence pour laquelle elle paie des droits de licence à l'entreprise de cartes de crédit, tout en respectant un cahier des charges : design et niveau de sécurité de la carte, services complémentaires comme les assurances qui doivent être proposées en fonction du niveau de la carte, et ainsi de suite. Les banques profitent ainsi des frais de transaction lors de l'utilisation des cartes.

En voyage, la carte bancaire n'assure pas tout Assurance annulation, maladie, rapatriement : nos cartes de crédit proposent souvent des avantages utiles aux voyageurs. Mais avant de jouer les touristes sans crainte, mieux vaut lire son contrat, y compris les petites lignes.

Outre la licence d'émission accordée aux établissements de crédit pour l'émission des cartes, les entreprises de cartes de crédit octroient également des licences d'acquisition aux partenaires contractuels, c'est-à-dire aux entreprises qui acceptent le paiement avec la carte de crédit concernée. Si la carte de paiement est acceptée par le vendeur/commerçant et que l'identité de l'utilisateur de la carte est vérifiée à l'aide de la signature ou du code PIN, l'obligation de paiement de l'émetteur de la carte (la banque émettrice) est déclenchée.

Outre de nombreuses variantes de cartes de crédit gratuites, d'autres sont soumises à différentes taxes annuelles ou à un montant minimum de dépenses. Parallèlement, différentes variantes de cartes de crédit proposent des prestations supplémentaires, notamment une couverture d'assurance en cas de voyage.

«Si vous effectuez des paiements au Luxembourg ou à l'étranger avec votre Mastercard Gold, vous pouvez bénéficier de prestations d'assurance et d'assistance», indique par exemple Spuerkeess.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la société de cartes de crédit ne fournit pas de crédit, seule la banque qui émet la carte de crédit le fait. Visa, Mastercard et autres ne font que fournir la carte et le réseau de paiement. Le risque de dettes de cartes impayées est donc supporté par les banques et autres organisations qui émettent la carte de crédit - et non par la société de cartes de crédit qui met à disposition la marque et le réseau de paiement.

Caractéristiques de sécurité de la carte de crédit Le grand avantage de la carte de crédit est qu'elle permet de payer sans argent liquide dans le monde entier et qu'en outre, les cartes de crédit servent de sécurité lors de la réservation de chambres d'hôtel ou de voitures de location. Alors qu'auparavant, la signature au dos de la carte était vérifiée, c'est aujourd'hui le code secret personnel (PIN) qui est important. Les cartes de crédit sont en outre dotées de certains facteurs de sécurité. • Puce EMV : à partir de 1998, la bande magnétique des cartes de crédit a été remplacée par des puces de processeur "EMV" (EMV signifie Europay International, MasterCard et VISA). La puce rend plus difficile l'utilisation de doublettes de cartes et transmet les données de la carte. • Hologramme : il est difficile à falsifier. Sur les cartes de crédit Visa, il s'agit d'une colombe ; sur Mastercard, il représente deux globes mondiaux imbriqués l'un dans l'autre, avec des continents qui semblent se déplacer lorsqu'on incline la carte. • Une écriture cachée : sous la lumière UV, les lettres «M» et «C» deviennent visibles chez Mastercard, tandis que chez American Express, le mot «Amex» apparaît en grand sur le recto. Une colombe apparaît chez Visa. • L'estampage en relief : sur les cartes de crédit, contrairement aux autres cartes, le nom, le numéro de la carte et la date de validité se détachent de la surface de la carte. • Points de paiement : pour éviter que des données soient détournées lors du paiement, la norme de sécurité mondiale Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) définit douze exigences minimales que les commerçants et les processeurs de paiement doivent respecter. Ceux qui ne s'y conforment pas peuvent faire l'objet d'un recours. • Limite de crédit : chaque carte de crédit a une limite. Cela doit, d'une part, minimiser les risques pour la banque, mais aussi protéger le propriétaire de la carte. • Paiement sur Internet : une carte de crédit possède un numéro de contrôle à trois chiffres qui ne peut pas être lu via la puce ou la bande magnétique. Il sert à vérifier que la carte est bien présente physiquement lors du paiement sur Internet. En outre, Visa, Mastercard et American Express proposent, en plus du numéro de contrôle, une vérification supplémentaire par un code spécial lors du paiement sur Internet.

Contrairement aux cartes de débit, dont le compte bancaire est immédiatement débité comme pour une carte bancaire normale, les montants des paiements d'une véritable carte de crédit ne sont prélevés qu'à la fin du mois sur le compte bancaire. Cela peut également se faire en plusieurs fois pour les «cartes de crédit revolving», pour lesquelles des intérêts sont alors dus. Une «carte de crédit» prépayée repose en revanche sur une base de crédit et n'est donc pas une véritable carte de crédit.

Part de marché des marques de cartes

Alors que les cartes de Visa, Mastercard ou Unionpay sont émises par une banque agréée, American Express (Amex) émet directement sa carte de crédit. Elle gagne donc elle-même des frais, mais supporte en même temps elle-même le risque de paiement. Avec la carte de crédit d'Amex, les clients accumulent en outre des points à chaque paiement, qu'ils peuvent échanger contre différentes primes. Miles & More et Payback, par exemple, font partie du groupe Amex.

Selon les observateurs du marché, Visa détient une part de marché mondiale d'environ 39% pour les cartes de crédit, Mastercard en détient 24% et UnionPay, la seule organisation de cartes de crédit en République populaire de Chine, 34%. Entre 2015 et 2020, la part de marché de Visa en Europe a diminué de 10%, passant de 68 à 58%. En revanche, Mastercard a augmenté sa part de marché de douze pour cent sur la même période, pour atteindre 41%.

En 2020, la part de marché d'American Express et de Diners Club était d'environ un pour cent chacune en Europe. En 2020, la carte Visa a été utilisée 188 millions de fois par jour ; pour Mastercard, il s'agissait d'environ 113 millions de paiements par jour. Visa compte 336 millions de titulaires de cartes, ce qui en fait la plus grande société de cartes de crédit au monde. Mastercard suit avec 231 millions de titulaires de cartes.

Prévenir les abus

«Les banques sont des émetteurs de cartes de crédit. Visa ou MasterCard, pour ne citer qu'elles, ne sont pas des émetteurs de cartes», précise l'ABBL. C'est donc la banque qui est responsable vis-à-vis de son client dans le cadre du contrat qu'elle a avec son client. «Au Luxembourg, les banques collaborent avec la société Worldline pour traiter le premier niveau de plaintes (carte perdue ou volée, etc.)». Si le problème est plus complexe, Worldline consultera la banque du client.

Pourtant, ça ressemblait à un mail Luxtrust... ... ou de 3D Secure, ou d'une autre banque bien connue. Mais depuis le début de la semaine, une vague de courriels et SMS frauduleux s'abat sur le Luxembourg. Prudence donc.

En ce qui concerne la responsabilité, elle reste du côté de l'émetteur de la carte, c'est-à-dire la banque - pour autant que le titulaire de la carte ait pris soin de la carte et de ses données. L'ABBL explique à ce sujet qu'il arrive que des clients révèlent leur login ou leur mot de passe à des fraudeurs. Celui qui perd sa carte de crédit et qui a noté le code PIN sur la carte de crédit elle-même, reste normalement aussi sur le dos du dommage.

Comment les criminels obtiennent-ils les données des cartes de crédit ?

Les Luxembourgeois reçoivent régulièrement des e-mails ou des SMS qui, à première vue, semblent provenir d'une banque luxembourgeoise ou de l'administration fiscale. Il s'agit de "phishing", une combinaison des termes "password" et "fishing". En effet, le destinataire doit par exemple saisir ses données bancaires ou de carte de crédit sur un site web (falsifié). Les banques et les autorités précisent à cet égard qu'elles ne demandent jamais par e-mail ou SMS les données de votre carte ou d'autres informations sensibles.

Les données de carte de crédit ne doivent jamais être envoyées par e-mail ou par SMS, et il est interdit de conserver la carte et le code secret. Il ne faut pas non plus donner sa carte de crédit lors d'un paiement. Si, en vérifiant les prélèvements par carte de crédit, on constate quelque chose de suspect, il faut le signaler immédiatement.

Un prélèvement non autorisé peut être annulé en ligne ou par téléphone en l'espace de quelques semaines: la hotline client pour une carte de crédit luxembourgeoise est le +352 49 10 10. Si, lors de la réservation d'une chambre d'hôtel, on est invité sur le site web à saisir les données de sa carte de crédit, il faut veiller à ce que ce soit un site sécurisé : Dans la ligne d'adresse, il doit y avoir"https://" et un petit cadenas. Ce n'est qu'à cette condition que la connexion est suffisamment cryptée.

Cet article a été publié initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction : Pascal Mittelberger

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.