568.483 personnes, sur une population totale de 613.894 habitants sont des ressortissantes de l'Union européenne. Depuis 2014, les communautés française et italienne ont le plus fortement augmenté, indique une étude du Statec publiée ce mardi.

Le Luxembourg compte 93% de citoyens de l'UE

92,6% de la population résidant au Grand-Duché sont des citoyens de l’UE-28, selon une étude publiée par le Statec ce mardi: soit 568.483 personnes, sur une population totale de 613.894 habitants, au dernier décompte de janvier 2019.



Sans surprise, les Luxembourgeois représentent la plus grande communauté européenne au Grand-Duché, avec 322.430 personnes ou 52,5% de la population totale.







Parmi les autres ressortissants de l’Union (UE-27) suivent les Portugais - de loin la plus grande communauté européenne étrangère du pays, avec 95.516 personnes (soit 15,6% de la population totale) - devant les Français (7,6% de la population totale), les Italiens (3,7%), les Belges (3,3%) et les Allemands (2,1%).

Toutefois, ce sont les Français qui connaissent les soldes migratoires (immigration moins émigration) annuels les plus importants au Luxembourg depuis 2014 (+1.806 en 2018), devant les Italiens (+1.110 en 2018) et les Portugais (+1.009 en 2018).

Forte concentration dans la capitale

Le Statec explique cette forte présence des ressortissants de l’UE par «une économie dynamique et attrayante en termes de salaires, par l’existence du marché unique, par la grande mobilité du travail entre les États membres de l’UE suite aux accords de Schengen, ainsi que par la présence de plusieurs institutions européennes dans la capitale luxembourgeoise.»

Parmi les différentes communautés étrangères européennes, «de fortes différences en termes d’âge moyen existent,» observe l’institut luxembourgeois de la statistique. Les personnes originaires des pays membres d’Europe de l’Est sont plus jeunes que celles issues des pays de l’Ouest et du Sud-Est.

Ainsi, «l’âge moyen total varie entre 30,5 ans pour les ressortissants de la Lituanie, et 45,3 ans pour ceux des Pays-Bas,» note le Statec.

Différence d’âge importantes entre les ressortissants de l’UE-28 (au 1er janvier 2019) Source: Statec, CTIE

Les Européens de l’UE-27 résident majoritairement dans la capitale (59,2%), qui devrait bientôt atteindre les 120.000 habitants, et dans ses alentours, du fait de «la présence des pôles d’emplois et des institutions européennes,» poursuit l'institut de la statistique. Le reste des ressortissants de l’UE-27 se concentre dans les communes du Sud-Est, dans celles de la vallée de l’Alzette, du Nord-Est et de la pointe Nord du pays.





Source: Statec, CTIE

Parmi les 7% des résidents non UE, 14.000 sont originaires d'un autre pays du vieux continent, dont 3.600 du Monténégro. 10.000 Africains vivent également au Luxembourg, dont 1.100 ressortissants marocains. Le Grand-Duché compte en outre 6.500 Nord-américains, dont 2.100 Américains, et 3.000 Sud-américains, dont 2.200 brésiliens. Enfin, 14.450 Asiatiques ont élu domicile au Luxembourg, dont 3.700 Chinois et 2.300 Indiens.

