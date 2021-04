A la veille du week-end pascal, le virus aura causé encore de nouveaux décès. L'épidémie continue également de peser sur les services hospitaliers où le nombre de patients infectés et suivis pour des problèmes respiratoires dépasse les 140 cas.

Le Luxembourg compte 755 victimes du covid

A la veille du week-end pascal, le virus aura causé encore de nouveaux décès. L'épidémie continue également de peser sur les services hospitaliers où le nombre de patients infectés et suivis pour des problèmes respiratoires dépasse les 140 cas.

«Permettre aux équipes hospitalières et du monitoring un moment de répit» : voilà pourquoi, depuis ce week-end de Pâques, le ministère de la Santé ne communiquera plus le point quotidien sur la situation sanitaire les dimanches. Des personnels qui, à l'image de la ministre de la Santé (absente pour deux semaines encore) ont effectivement besoin de souffler, ou au moins mobiliser ce qu'il leur reste de force à contrer les effets d'un virus qui ne cesse de progresser. Variant britannique en tête dans les nouvelles infections.

Sur les 15.279 derniers tests de dépistage effectués, 255 se sont avérés positifs. Soit un taux de positivité de 1,67%.

Au total, depuis le début de la pandémie, 62.360 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait également état de 142 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 31 se trouvent en soins intensifs dont un patient du Grand Est.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a désormais administré 99.356 doses vaccinales anti-covid. 23.494 personnes ont déjà bénéficié des deux doses préconisées (dernières données communiquées vendredi 3 avril).

Depuis décembre 2019, la pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2,8 millions de morts dans le monde. Plus de 130 millions d'infections ont aussi été officiellement diagnostiquées sur la même période.

Les États-Unis restent le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 554.103 décès pour 30.609.693 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 251 décès pour 100.000 habitants. Suivent la Hongrie (220), la Bosnie (206), le Monténégro (205) et la Belgique (199).





