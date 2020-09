Le ministère de la Santé annonce ce mardi 100 nouvelles contaminations sur les 6.416 tests analysés au cours des dernières 24 heures.

Le Luxembourg compte 100 nouveaux cas de covid

Le ministère de la Santé annonce ce mardi 100 nouvelles contaminations sur les 6.416 tests analysés au cours des dernières 24 heures.

Les contaminations liées au coronavirus sont reparties à la hausse ce mardi. Selon les services du ministère de la Santé, 100 nouveaux cas ont été recensés, soit dix fois plus que les cas enregistrés en début de semaine (10). Par contre, le taux de reproduction du virus est passé de 1,44 à 1,29

Le Luxembourg affiche un total de 9.444 cas depuis le début de la pandémie. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par contre, le nombre de décès au pays n'a plus bougé depuis le 17 août, soit un peu plus d'un mois. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 68 décès.



Par contre le nombre de personnes à l'hôpital est lui en légère baisse. Si lundi 21 personnes se trouvaient dans un établissement hospitalier du pays, elles sont au nombre de 20 ce mardi dont une en soins intensifs. A noter encore que 6.848 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

Au niveau mondial, la pandémie a causé la mort de plus de 965.000 personnes à travers le monde. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 199.890 décès pour 6.858.130 cas recensés. Viennent ensuite le Brésil avec 137.272 morts, l'Inde (88.935), le Mexique (73.697) et le Royaume-Uni (41.788).



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.