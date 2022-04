Le ralentissement démographique observé en 2020 s'est inversé en 2021, puisqu'au cours de l'année écoulée, 25.335 personnes ont posé leurs valises au Grand-Duché pour venir y résider.

En 2021

Le Luxembourg compte 10.000 nouveaux habitants

La crise sanitaire l'avait ralentie, mais elle a repris de plus belle en 2021. L'immigration est presque revenue à son niveau d'avant-crise, selon les chiffres publiés ce lundi par le Statec. Une donnée qui explique grandement un accroissement de la population observé au cours de l'année 2021. En 12 mois, le Luxembourg a grandi de 10.667 nouveaux résidents.

Ainsi, au 1er janvier 2022, le pays comptait 645.397 habitants, soit une augmentation de 1,7% entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Un accroissement un peu moindre que celui que connaissait le Grand-Duché avant la pandémie, note l'Institut national de statistiques, puisque celui-ci oscillait entre 2 et 2,5%. Il reste toutefois supérieur au 1,4% enregistré en 2020.

Mais si l'immigration nette pèse lourd (87.9%) dans la balance de cet accroissement démographique, avec un solde migratoire de 9.376 personnes, il ne faut pas négliger le poids des naissances. Pour 2021, le solde naturel des naissances et des décès représente ainsi 2.201 personnes. Au cours de l'année, 6.690 naissances ont été enregistrées, soit 2,1% de plus qu'en 2020 (6.549 naissances).

De nombreux bébés étrangers

Dans l'équation globale, la part des Luxembourgeois reste stable en 2021. Les résidents possédant cette nationalité sont 52,9%. Les étrangers pèsent donc pour 47,1% des habitants. Parmi ces derniers, les Portugais restent la première communauté étrangère du pays. Les Luxembourgeois sont 18,4% à posséder une deuxième nationalité, dont 25,3% ont la nationalité portugaise, 14,6% la nationalité française et 8,2% la nationalité italienne.

Une augmentation due «au nombre plus important de naissances d'enfants de nationalité étrangère», fait savoir le Statec. Ils sont en effet 4,3% de plus qu'en 2020. Les nouveau-nés luxembourgeois sont, pour leur part, 2,9% plus nombreux. Des naissances qui donnent un tout petit coup de pouce à l'indicateur de fécondité, qui passe de 1,37 enfant par femme en 2020 à 1,38 enfant par femme en 2021.

Des différences entre les résidents de nationalité luxembourgeoise et les résidents étrangers se font également sentir au niveau de l'âge moyen de la population. Ainsi, il se situe à 40,4 ans pour les femmes, et 39 ans pour les hommes. Mais les habitants étrangers sont «significativement plus jeunes que les Luxembourgeois», souligne l'institut national de statistiques. Les femmes luxembourgeoises ont ainsi 42,4 ans contre 38,1 ans pour les femmes de nationalité étrangère. Chez les hommes, l'âge moyen s'élève à 40 ans pour les Luxembourgeois contre 38 ans pour les étrangers.

Plus de mariages que de divorces

Les hommes sont d'ailleurs plus nombreux que les femmes dans la part totale des habitants du Grand-Duché. Ainsi, le pays compte 325.064 hommes contre 320.333 femmes au 1er janvier 2022. Ces dernières comptent toujours une espérance de vie à la naissance qui dépasse celle des hommes: 84,8 ans contre 80,3 ans.

Autre chiffre divulgué par le Statec: le nombre d'unions célébrées au Luxembourg au cours de l'année 2021. Au total, 1.945 mariages ont été enregistrés, contre 1.400 divorces. En 2020, une diminution des mariages avait été observée, suite aux restrictions sanitaires. Ils ont donc augmenté de 7,9% en 2021. Les divorces établis par les tribunaux, eux, diminuent de 3,2%.

Il y a également eu 6.801 naturalisations, dont 4.933 étaient des résidents luxembourgeois, et 1.868 étaient non-résidents. Un chiffre en diminution de 27,5%.

Enfin, le pays a également enregistré des départs. Si 25.335 arrivées ont été enregistrées dans le pays, il faut également prendre en compte les 15.959 départs.

