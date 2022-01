Le Luxembourg classé en alerte orange par Meteolux

Après les fortes précipitations de lundi soir, selon le service de prévision de crues, des inondations mineures pourraient entraîner des inondations et des dommages locaux ce mardi.

Risque d'inondations

Après l'alerte jaune lundi soir, voilà l'alerte orange ce mardi matin. Le service Meteolux classe tout le pays en vigilance orange, ce qui signifie en clair une faible crue avec des inondations locales. Et pour cette raison, le service de prévision de crues (SPC) de l'Administration de la gestion de l'eau est entré ce mardi matin en phase de pré-alerte. Selon le service du ministère de l'Environnement, des crues mineures pourraient entraîner des inondations et des dommages locaux.

Les précipitations tombées lundi soir ont entraîné une hausse des niveaux d'eau sur la plupart des cours d'eau du pays. Jusqu'à présent près de 30 litres de précipitations ont été mesurés par mètres carré ces dernières 24 heures. Sur certaines échelles le long de l'Alzette, le niveau d'annonce 1 est atteint et sera dépassé dès le courant de la matinée. C'est le cas notamment à Pfaffenthal, Mersch et Ettelbrück.

Cet mardi après-midi, un cumul additionnel de pluie entre cinq à dix litres au mètres carrés sont localement prévus selon Meteolux. Les niveaux d'eau les plus élevés sont, eux , attendus en début de soirée en ce qui concerne la Basse Sûre.

Le SPC appelle à la prudence accrue le long des cours d'eau. Plus d'informations sont disponibles sur inondations.lu

Le service de Meteolux alerte sur un risque d'aquaplaning sur les routes. Il convient d'adapter sa conduite aux conditions météo.

Les routes suivantes ont été inondées mardi matin :

N1 entre Reisdorf et Wallendorf-Brück N4 entre Gasperich et Leudelange

N17 entre Tandel et Bleesbrück

N24 entre Nördingen et Hüttingen

CR101 entre Schoenfels et Kopstal

Rue d'Alzingen à Syren (CR154)

CR132 de Gonderange à Ernster

CR303 dans le secteur d'Obercolpach

CR345 entre Colmar-Berg et Welsdorf (ici, des plaques d'égout ont été enfoncées)

Un glissement de terrain s'est produit le long du CR101/route de Fischbach à Lintgen, de sorte que de gros blocs de pierre se trouvent sur la chaussée.