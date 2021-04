Selon le Statec, un tiers des résidents prennent plus de 40 minutes pour se rendre sur leur lieu de travail en 2019. Une durée qui s'explique notamment par la concentration des employeurs dans la capitale.

Le Luxembourg champion d'Europe du temps de trajet

Le Luxembourg a beau être un petit pays, il fait toutefois partie des Etats d'Europe où les trajets entre domicile et lieu de travail sont les plus longs. Dans sa dernière étude, le Statec indique en effet que 45% des résidents mettaient plus de 30 minutes pour effectuer ce parcours. Données relevées en 2019, et ne concernant pas le déplacement des 200.000 frontaliers donc. De fait, le pays se place au-dessus de la moyenne de la zone euro où un tiers des travailleurs (33%) mettent moins d'une demi-heure pour rejoindre leur bureau ou leur usine.

Le Grand-Duché occupe la deuxième place du podium européen où ces itinéraires pendulaires sont les plus longs. Il est seulement devancé par la Lettonie.

Selon l'institut de statistiques, cette tendance s'explique notamment par la concentration des employeurs à Luxembourg-ville. Un tiers d'entre eux sont établis dans la capitale, occasionnant l'engorgement des axes menant vers la capitale.

Ce temps de trajet joue un rôle prépondérant sur la satisfaction des employés. Ainsi, 74% des personnes dont le circuit quotidien dépasse les 50 minutes se sont déclarées insatisfaites au travail, on les comprend. Effet miroir, ce chiffre retombe à 15% dès qu'il n'excède pas les 20 minutes.



Rien d'étonnant donc à ce que 13% des résidents ayant un trajet de 40 minutes cherchent un nouvel emploi, contre seulement 8% de ceux ayant un parcours de moins de 20 minutes. Preuve que ce temps de déplacement est un équilibre fragile entre les préférences personnelles et les options du marché du travail.

