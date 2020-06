Représentant un tiers du total des nuitées, le fait de dormir sous la tente ou dans une caravane constitue l'un des secteurs touristiques d'ampleur au Grand-Duché. Au point que le pays se classe en première position au niveau européen, au même niveau que le Danemark, selon les dernières données d'Eurostat publiées jeudi.

Le Luxembourg, cet autre pays du camping

Eddy RENAULD Représentant un tiers du total des nuitées, le fait de dormir sous la tente ou dans une caravane constitue l'un des secteurs touristiques d'ampleur au Grand-Duché. Au point que le pays se classe en première position au niveau européen, au même niveau que le Danemark, selon les dernières données d'Eurostat publiées jeudi.

A l'heure où la pandémie de covid-19 risque d'affecter les vacances de printemps et d'été en raison des restrictions de voyage ainsi que d'autres mesures de précaution prises pour lutter contre la pandémie, le camping constitue une alternative intéressante.



Selon l'étude de l'office statistique européen publiée jeudi, ce mode de tourisme a la cote au Luxembourg puisque 33% des nuits passées dans des hébergements touristiques du pays pour l'année 2018 ont eu lieu sous une tente ou dans une caravane. Le Grand-Duché trône fièrement en tête de ce classement au côté du Danemark, devant la France (28%) et la Suède (26%).

Toujours selon Eurostat, les visiteurs ont passé un total de 352 millions de nuits dans les campings de l'UE en 2018, ce qui représente 13% de toutes les nuits passées dans des hébergements touristiques. Au total ce ne sont pas moins de 23.200 sites qui ont été répertoriés au sein de l'Union européenne. Sans surprise, la grande majorité d'entre eux étaient situés dans des zones rurales (68%) ou dans des banlieues de certaines villes (26%). Plus des deux tiers de ces sites (70%) sont d'ailleurs situés dans seulement quatre Etats membres: la France (35% des campings de l'UE), l'Allemagne (13%), les Pays-Bas (12%) et l'Italie (10%).

En ce qui concerne le Luxembourg, 84 sites ont été répertoriés pour l'année 2018 et ils ne représentent que 0,3% du quota européen. Ce qui n'empêche pas le secteur d'attirer de nombreux visiteurs. D'ailleurs selon les derniers chiffres du Statec, 60% des touristes au Grand-Duché étaient originaires des pays limitrophes et des Pays-Bas.

Une tendance qui pourrait encore se confirmer au cours des prochains mois. Dans son vaste plan de relance du secteur touristique, le gouvernement compte en effet offrir un bon d'achat de 50 euros à chaque habitant de plus de 16 ans et à tous les travailleurs frontaliers. Ce bon pourra donc être utilisé aussi bien pour une nuitée dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou en camping. Un incitant qui tombe à pic puisque la fin du printemps et l'été sont les saisons les plus prisées par les adeptes du camping.





