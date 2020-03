Le directeur du Centre hospitalier de Luxembourg assure, ce lundi, que le service national des maladies infectieuses dispose d'une large capacité de prise en charge de patients gravement atteints par le coronavirus.

Le Luxembourg bien équipé face à la pandémie

Le Covid-19 met la capacité d'accueil et de prise en charge du système de Santé du pays à l'épreuve. Pour l'heure, les professionnels du secteur donnent une impression de calme et assurent que les hôpitaux sont parés face à la pandémie. Alors que le pays connaît officiellement 81 cas de coronavirus, tous ne nécessitent pas de traitement en milieu hospitalier au vu de leurs symptômes et sont pris en charge par leur médecin généraliste.

Pour les cas plus sévères, le service national des maladies infectieuses installé au CHL dispose actuellement de 15 lits réservés pour des patients infectés au coronavirus. «A l'heure actuelle, neuf personnes y sont hospitalisées, dont une se trouve sous respiration artificielle», a fait savoir, ce lundi, le Dr Romain Nati, directeur général de l'hôpital.

Un système sanitaire très dépendant des frontaliers L'annonce, faite lundi de demander aux hôteliers de proposer des solutions de logements pour certains salariés du secteur sanitaire afin qu'ils puissent «s'installer avec leur famille au Grand-Duché» démontre la dépendance du système sanitaire luxembourgeois.

Le service installé route d'Arlon dispose en outre de «24 respirateurs disponibles et peut augmenter cette capacité à 50», assure le médecin. Spécialisé en pneumologie, Romain Nati a rappelé que «le coronavirus est une maladie virale qui peut devenir une pneumonie. Comme il n'y a pas de médicament pour traiter le virus, dans certains cas, il faut mettre le patient sous ventilation mécanique».

Le pays disposerait d'entre 120 et 150 respirateurs artificiels, ainsi si le CHL venait à être dépassé, la charge serait redistribuée sur les quatre hôpitaux du pays. La direction de la Santé a par ailleurs décidé de commander 30 appareils de plus. La ministre de la Santé, Paulette Lenert (LSAP), a pour sa part annoncé que «deux avions de Cargolux se tiennent prêts à aller récupérer tout le matériel dont le pays aurait besoin» .

La directrice adjointe de la Santé, Dr Françoise Berthet, a toutefois souligné que «ce n'est pas la question du matériel en soi qui est critique, mais bien le personnel qui sait s'en servir». «Pour que les soins soient prodigués correctement, explique-t-elle, il faut une formation et de l'entraînement. La capacité de réponse risque d'être limitée si le personnel est absent, malade ou mis quarantaine.»