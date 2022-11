Si le Luxembourg est déjà bien couvert par la 5G, de grandes disparités existent entre le nord et le sud du pays en matière de couverture du réseau.

Le Luxembourg bien couvert en 5G... sauf dans le nord !

Simon MARTIN Si le Luxembourg est déjà bien couvert par la 5G, de grandes disparités existent entre le nord et le sud du pays en matière de couverture du réseau.

Si certaines zones du Luxembourg sont d'ores et déjà couvertes par le réseau 5G, nettement plus performant que la 4G avec des débits de téléchargement supérieurs, il reste encore beaucoup de travail avant d'atteindre l'objectif final d'une couverture à 100%. C'est pourtant l'objectif principal des différents fournisseurs de réseau luxembourgeois, à savoir Post, Orange et Proximus. Il y a un peu moins d'un an, Post prévoyait une couverture totale au début de l'année 2023 tandis que Proximus visait une couverture optimale d'ici à 2025, pareil pour Orange.

Selon le dernier relevé géographique sur le déploiement des réseaux de communications électroniques de l'Institut luxembourgeois de régulation (ILR), force est de constater qu'il reste encore pas mal de boulot pour les opérateurs. Rappelons avant tout que ce relevé géographique permet aux consommateurs de trouver des informations concernant la disponibilité et la qualité des réseaux.



La capitale profite déjà de la 5G

Premièrement, et c'est un premier point positif, la couverture 4G est excellente au Luxembourg, et ce, peu importe l'opérateur. Seulement quelques «zones blanches» sont recensées ici et là sur le territoire, notamment dans les régions boisées.

Par contre, le constat est différent au niveau de la qualité de réception du réseau 5G. En effet, de grandes disparités sont relevées en fonction de l'endroit où l'on se trouve. C'est bien simple, la 5G n'est toujours pas disponible dans le nord du pays tandis que la majorité des habitants du sud du territoire, y compris ceux vivant dans la capitale, peuvent d'ores et déjà bénéficier de la 5G. Une «injustice» qui s'explique peut-être d'une question de rentabilité pour les opérateurs, ces derniers souhaitant prioriser les régions les plus densément peuplées.

Voici l'actuel taux de couverture de la 5G au Luxembourg (en bleu: là où la couverture est excellente, en vert: très bien, et en orange: satisfaisant. Carte: LIR

Par ailleurs, à en croire la carte interactive du LIR, seul Post délivre actuellement de la 5G dans des communes comme Wiltz, Diekirch ou encore Echternach. L'opérateur luxembourgeois propose également déjà de la 5G dans la capitale, à Mersch, Redange, Capellen, Remich ainsi qu'à Esch-sur-Alzette. Les clients d'Orange n'ont quant à eux accès à la 5G que dans la capitale ainsi qu'à quelques endroits de la région de Capellen. Chez Proximus enfin, ce même réseau bien plus rapide n'est pour l'instant accessible qu'aux habitants de la capitale, de Capellen, d'Esch-sur-Alzette ainsi que quelques ménages de Remich.

À noter que l'ILR a développé cet outil cartographique en collaboration avec les principaux opérateurs de réseaux fixes et mobiles qui ont fourni les données pertinentes liées à leurs propres réseaux. Les données actuellement disponibles remontent au 31 mai dernier. L'ILR fera une nouvelle collecte d'ici à la fin de l'année et les publiera par la suite.

