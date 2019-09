Pour son 100e anniversaire, l’Union astronomique internationale (UAI) offre l’opportunité à tous les pays de donner un nom à une exoplanète et à son étoile. Les propositions des scolaires peuvent atterrir au Musée national d’histoire naturelle.

Le Luxembourg baptisera son étoile

Pour son 100e anniversaire, l'Union astronomique internationale (UAI) offre l'opportunité à tous les pays de donner un nom à une exoplanète et à son étoile. Les propositions des scolaires peuvent atterrir au Musée national d'histoire naturelle.

Le Luxembourg et l'espace, c'est une belle histoire d'amour. Faite de technologie, d'ambitions économiques et d'avancées universitaires. Mais grâce à l'initiative de l'Union astronomique internationale (UAI), les liens entre le Grand-Duché et le ciel vont prendre une autre nature. Il est question cette fois de trouver un nom de baptême à une exoplanète et son étoile. Une appellation unique qui représentera le pays au milieu de l'univers stellaire, en dehors du système solaire.

Pour le Luxembourg, chaque classe de l'enseignement élémentaire ou fondamental est donc invitée à réfléchir sur l'appellation qui pourrait être donnée en lieu et place des appellations scientifiques, pour une géante gazeuse (HD 45350b) et son étoile (la charmante HD 45350).

Le duo spécial Grand-Duché L'étoile.- Découverte en 2004, HD 45350 est une exoplanète dont la masse est 1,79 fois celle de Jupiter. Il lui faut 2,6 ans pour accomplir une orbite complète autour de son étoile située à 287 millions de kilomètres. La géante gazeuse.- Classée parmi les «supergéante jaune», HD 45350b évoluera bientôt en géante rouge. Si vous souhaitez la voir, il suffit de la repérer parmi la constellation du Cocher.

Déjà une centaine de pays ont accepté l'offre de l'UAI. Et l'Union s'engage à ce que chaque appellation retenue au niveau national soit ensuite employée au niveau international.

Qui sait alors si, demain, ne verra pas la Nasa vouloir lancer un satellite autour de l'étoile Superjhemp ou envoyer une mission découvrir l'étoile du Lion Rouge? Enfin, pas si sûr: en effet, les noms proposés doivent répondre à des critères définis par l'Union astronomique.

Jusqu'au 20 octobre

Les classes souhaitant participer à ce concours d'idées peuvent soumettre leur liste de noms à partir du formulaire mis en ligne par le Musée national d'histoire naturelle.

La date limite des dépôts a été fixée au 20 octobre prochain.