«Luxchat» doit être accessible à toute la population et à toutes les entreprises à partir de l'été. La sécurité des données est ici au premier plan.

Luxembourg 6 min.

Concurrence pour WhatsApp

Le Luxembourg aura son propre service de messagerie

Jean-Claude WEISHAAR «Luxchat» doit être accessible à toute la population et à toutes les entreprises à partir de l'été. La sécurité des données est ici au premier plan.

Si, comme on le dit, les données sont le pétrole du 21e siècle, le Luxembourg deviendra producteur de pétrole au plus tard à la fin de l'été prochain. En effet, à partir de cette date, tout le monde au Luxembourg - particulier ou entreprise - pourra choisir une application nationale via laquelle il pourra envoyer des messages, des documents, des images ou des vidéos. Le projet, présenté par le ministère de la Digitalisation fin 2022, porte le nom anglais de «Luxchat», librement traduit par «bavarder entre Luxembourgeois».

Près de la moitié des sites web publics du Luxembourg non conformes C'est ce qui ressort d'un audit récemment publié sur le portail du gouvernement concernant l'accessibilité numérique. En la matière, de nombreux efforts restent encore à réaliser

Le fait que les applications soient dans l'air du temps est devenu visible avec la crise du Covid lors de laquelle cette forme de communication a fortement augmenté. Mais pourquoi quelqu'un choisirait-il justement «Luxchat», alors qu'aujourd'hui presque tout le monde a accès à WhatsApp, Teams et consorts et les utilise dans ses échanges quotidiens avec des amis ou des connaissances? «Tout le monde ne veut pas que ses données se retrouvent sur un serveur quelque part dans le monde. Tout le monde ne veut pas se retrouver sur des plateformes où on ne lui propose que ce qui correspond directement à ses besoins. Tout le monde ne veut pas que l'on fasse de l'argent avec ses données», explique Paula Almeida du ministère de la Digitalisation.

Il ne s'agit pas de contrôler les données, mais de contrôler l'infrastructure informatique qui reste en mains luxembourgeoises. Paula Almeida (Ministère de la Digitalisation)

Pour les citoyens qui se préoccupent de la sécurité des données - ils sont de plus en plus nombreux, dit-on, «Luxchat» doit représenter une alternative sûre. Cette application vise à offrir au grand public une solution nationale pour les services de messagerie avec cryptage de l'expéditeur au destinataire. «Il ne s'agit pas de contrôler les données, mais de contrôler l'infrastructure informatique qui reste en mains luxembourgeoises», explique Paula Almeida.

L'application est gratuite, sans publicité et respecte le droit à la confidentialité des données de chacun. De plus, elle est conforme aux lois luxembourgeoises et européennes. Elle ne sera pas différente de n'importe quel autre service de messagerie. «L'intérêt d'utiliser ''Luxchat'' se fera donc sentir dans tous les domaines personnels et professionnels, à tous les niveaux et dans la vie de tous les jours, que ce soit entre amies, en famille, au travail, partout et pour tout type d'échange», explique Claude Demuth du Groupement d'intérêt économique Lu-Cix, qui développe l'application.

Le monde est devenu moins sûr avec le Covid et la guerre en Ukraine. Qui peut dire qu'Internet fonctionnera toujours sans problème? Steve Breier (Responsable des finances et de l'informatique à la Chambre de commerce)

Demuth part du principe que l'exigence de confiance s'imposera à long terme dans le monde des données. «''Luxchat'' n'a pas pour objectif de remplacer les nombreux services de messagerie internationaux qui existent, mais il constituera une véritable alternative et prendra clairement sa place dans le paysage national».

La Chambre de commerce voit également des applications possibles pour les entreprises au Luxembourg. «Le monde est devenu moins sûr avec le Covid et la guerre en Ukraine. Qui peut dire qu'Internet fonctionnera toujours sans problème? Et qui peut garantir qu'il n'y aura pas de coupures de courant?», se demande Steve Breier, responsable des finances et de l'informatique à la Chambre de commerce.

Protection face au piratage

Il considère «Luxchat» comme un moyen sûr de communication entre les entreprises. Des entreprises comme ArcelorMittal ou Ceratizit, pour lesquelles les brevets sont importants, doivent être protégées contre l'espionnage industriel, explique Steve Breier. Les attaques de pirates informatiques font également partie des plus grandes menaces pour les entreprises, qui peuvent ainsi être évitées.

Lire aussi: La Commission européenne interdit TikTok à son personnel

Steve Breier voit également des applications très pratiques pour «Luxchat» : «Nous vivons dans un monde où de nombreuses démarches administratives et aides aux entreprises sont effectuées par voie électronique. Il est donc logique qu'un certain degré de sécurité prédomine dans l'échange de données».

Le ministère de la Digitalisation part également du principe que le système est adapté à la pratique. Par exemple dans le cadre professionnel, où chacun veut aujourd'hui avoir son application à portée de main sur son téléphone portable. «Il n'est alors pas nécessaire de se connecter à son ordinateur avant d'envoyer un message», explique Paula Almeida. L'échange rapide de messages entre collègues de travail situés à différents endroits, qui peuvent être en dehors du Luxembourg, devient ainsi possible même sans ordinateur.

Première version pour les employés de l'État

Dans une première phase, l'État applique le service de messagerie à ses propres agents. La version s'appelle «Luxchat4Gov» et doit être lancée à partir du deuxième trimestre. Les précurseurs en la matière sont des pays comme la France et l'Allemagne, où le service public peut déjà recourir à des applications similaires. Au Luxembourg aussi, le travail devrait être simplifié grâce à l'appli.

«Imaginez un garde forestier qui découvre quelque chose dans la forêt. Il peut indiquer sa position géographique via l'application. Celle-ci est à son tour reliée à ''Geoportail'', de sorte que l'endroit en question peut être rapidement identifié», explique Paula Almeida. Elle voit une autre application possible pour les policiers qui mènent des enquêtes secrètes et qui peuvent ainsi communiquer rapidement entre eux via l'application.

Nous serions heureux que d'autres sociétés informatiques participent au projet, qui s'adresse au grand public Claude Demuth (Groupement d'intérêt économique Lu-Cix)

Les deux versions de «Luxchat», celle pour les fonctionnaires, et celle pour l'ensemble de la population, y compris les entreprises, seront compatibles entre elles. Le système, destiné au grand public, sera également interopérable avec les services de messagerie d'autres pays, pour autant qu'ils soient basés sur le même standard technologique. Il s'agit en l'occurrence du standard européen «Matrix», qui revêt une importance particulière pour le Luxembourg.

«Une communication sécurisée avec d'autres systèmes basés sur ''Matrix'' est possible, même si le destinataire se trouve à l'étranger. Il ne peut donc en aucun cas être question d'un cloisonnement du Luxembourg», explique Paula Almeida. Dans la pratique, il est probable que toute personne disposant d'un compte puisse décider elle-même si elle souhaite communiquer avec un utilisateur d'un système similaire basé sur «Matrix».

La Commission européenne veut créer un permis de conduire numérique L'introduction d'un permis numérique serait «une première mondiale». Le document dématérialisé permettra de «simplifier la reconnaissance des permis de conduire entre États membres».

L'ouverture doit également exister du point de vue du développement de «Luxchat». Le Groupement d'intérêt économique Lu-Cix a joué un rôle moteur dans une première phase. «Mais nous serions heureux que d'autres sociétés informatiques participent au projet, qui s'adresse au grand public. Nous créerions ainsi un environnement ouvert et neutre, où l'innovation serait garantie sur la base d'un standard commun», conclut Claude Demuth de Lu-Cix.

Cet article est paru initialement sur Wort.lu

Traduction: Charles Michel

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.