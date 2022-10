Le Grand-Duché a ratifié le traité de libre-échange Ceta, tandis que onze autres pays de l'Union européenne ne l'ont pas encore fait.

Relations commerciales

Le Luxembourg augmente ses exportations vers le Canada

(MeM) - Jusqu'à présent, 16 États membres de l'UE, dont le Luxembourg, ont ratifié l'Accord économique et commercial global (AECG) avec le Canada. Depuis l'application provisoire de l'accord de libre-échange en septembre 2017, la balance commerciale entre l'UE et le Canada s'est améliorée de 60% par rapport à la moyenne de la période 2015-2017. En 2021, le volume total des échanges commerciaux, soit 60,7 milliards d'euros, était supérieur à celui de 2019, qui s'élevait alors à 59,3 milliards d'euros. En ce qui concerne les investissements, le Luxembourg était le quatrième plus grand investisseur direct au Canada en 2021, avec 62,9 milliards de dollars américains.

Le Luxembourg donne son feu vert au CETA L'accord économique et commercial global entre le Canada et l'UE (CETA) a été adopté mercredi grâce aux voix de la majorité gouvernementale (DP, LSAP, déi gréng). Si les députés CSV ont quitté la salle, les autres partis de l'opposition s'y sont formellement opposés.

Étant donné qu'il s'agit d'un accord à compétences partagées entre l'Union européenne et les États membres jusqu'à l'adoption par tous les pays de l'UE, la partie relative à la protection des investissements n'a pas encore été mise en œuvre. «Nous partons du principe que l'évolution positive des échanges économiques avec le Canada ainsi que la nécessité de renforcer les relations avec des partenaires qui partagent nos valeurs (...) permettront d'achever le processus de ratification de l'accord dans un délai raisonnable», estime le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn dans sa réponse à une question parlementaire du député LSAP Mars Di Bartolomeo sur l'accord de libre-échange.

Alors que la plupart des droits de douane ont été supprimés depuis 2017, il manque donc encore le chapitre sur la protection des investissements. Avec l'entrée en vigueur de l'AECG, un nouveau système de tribunaux d'investissement remplacera l'actuel mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS), selon la Commission européenne. Interrogé sur les problèmes ou litiges survenus depuis l'entrée en vigueur généralisée du Ceta, M. Asselborn a déclaré que, bien qu'aucune difficulté majeure n'ait été rencontrée et qu'aucune procédure de règlement des différends n'ait été lancée, l'UE et le Canada doivent encore résoudre certains défis, comme le respect des indications géographiques protégées ou l'utilisation de traitements aux hormones pour les produits animaux.

«A cet égard, nous rappelons que l'accord ne saurait remettre en cause les normes mises en place par le législateur européen et que l'objectif des dialogues mis en place pour répondre à ces défis est précisément d'assurer le plein respect de la législation européenne».

Exportations records vers le Canada

Les exportations luxembourgeoises vers le Canada, qui ont atteint 106 millions d'euros en 2017 avant de retomber à 86 millions d'euros en 2018, n'ont cessé d'augmenter depuis et ont atteint un niveau record de 124 millions d'euros en 2021. Les importations au Luxembourg en provenance du Canada ont atteint près de 110 millions d'euros en 2021.

«L'impact économique négatif causé par les crises successives de la pandémie Covid-19 et de l'agression militaire russe contre l'Ukraine sur les chaînes de valeur et d'approvisionnement», a déclaré Jean Asselborn, qui souligne «l'importance de partenaires économiques et commerciaux fiables. Il devient de plus en plus important de renforcer les relations économiques avec les pays dont on partage les valeurs et la vision», a ajouté le ministre des Affaires étrangères et européennes.

Le Canada est un important exportateur de matières premières et compte parmi les principaux producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel, d'uranium, de sel de potassium et d'aluminium, ainsi que de matières premières cruciales pour la technologie des batteries telles que le cobalt, le graphite et le nickel. Comme le montre une étude de l'Institut d'économie mondiale de Kiel, les préférences tarifaires prévues par l'AECG, tant pour les exportations de l'UE vers le Canada que pour les importations de l'UE en provenance du Canada, ne sont jusqu'à présent pas suffisamment utilisées par les entreprises européennes.

