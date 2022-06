Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) a souligné lors du sommet de l'OTAN que la liberté n'est pas acquise, mais qu'elle a un prix et que le peuple ukrainien paye aujourd'hui le prix fort pour défendre ses valeurs.

Sommet de l'OTAN à Madrid

«Le Luxembourg assumera sa part dans cet effort commun»

Un pas de plus pour bâtir «la future défense euro-atlantique». Dans un communiqué envoyé ce jeudi, le ministère d'Etat indique que ces jalons ont été posés lors du sommet de l'OTAN à Madrid du 28 au 30 juin. Pour ce rendez-vous international, le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le ministre de la Défense François Bausch (déi gréng) et le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP) ont fait le déplacement pour représenter le Luxembourg.

Le ministère d'Etat indique que les chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Madrid «ont notamment adopté le nouveau Concept stratégique 2022 de l'OTAN, qui permet à l’Alliance de se doter des moyens et lignes directrices nécessaires pour faire face aux défis sécuritaires actuels et futurs». Ce document «définit clairement la Russie comme la menace la plus importante et directe pour la sécurité euro-atlantique mais considère également d’autres risques émergents».

Un effort de défense plus conséquent

Xavier Bettel a déclaré qu'il était «plus nécessaire que jamais» d'adopter une «nouvelle posture de dissuasion et de défense avancées de l’Alliance». Une adoption urgente à mettre en œuvre selon le Premier ministre luxembourgeois à cause de l'agression russe en Ukraine et de «la grave dégradation du contexte sécuritaire en Europe». «Le Luxembourg assumera sa part dans cet effort commun et nous saluons le nouvel accent de la posture de dissuasion et de défense avancées», a assuré le chef du gouvernement. Ce dernier a rappelé l'importance de soutenir l'Ukraine en soulignant que l'agression russe envers le pays de Volodymir Zelensky montrait que «la liberté n'est pas d'office acquise, mais qu'elle a un prix».

La semaine dernière, François Bausch a annoncé que le Luxembourg allait augmenter son budget alloué à la Défense pour atteindre 1% du PIB à l'horizon 2028. Par rapport à 2014, l'effort de défense grand-ducal aura été multiplié par 5, pour atteindre presque 1 milliard d’euros dans six ans.

La question du changement climatique a également été abordée lors du sommet de l'OTAN. Les pays alliés ont approuvé une nouvelle méthode pour cartographier les émissions de gaz à effet de serre et l’objectif de zéro émission nette jusqu’en 2050 et une réduction des émissions de 45% d’ici à 2030.

«Pour s'attaquer au problème du changement climatique, il est important de prendre immédiatement des mesures appropriées, de mesurer nos émissions de gaz à effet de serre, d'améliorer durablement notre bilan climatique et de miser sur des technologies et des formes de propulsion vertes innovantes. Le Luxembourg est déjà actif dans ce domaine et je me réjouis que le sujet soit désormais reconnu à sa juste valeur au niveau international», a conclu le ministre de la Défense François Bausch.

Un nouveau rideau de fer

Un autre enjeu lors de ce sommet a été le feu vert donné par les dirigeants des États, membres de l'OTAN, à l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn a salué la levée du blocage turc et a considéré que «l'OTAN est plus soudée et plus forte que jamais».

Le ministre des Affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov a pour sa part indiqué, lors d'une conférence de presse, qu'un nouveau rideau de fer «est déjà en train de s'abattre». Il a ainsi repris le terme qui a marqué l'histoire de l'Europe pendant la Guerre froide, et n'est tombé qu'avec la chute du mur de Berlin en 1989.

«Ce rideau de fer est érigé aujourd'hui par les Occidentaux eux-mêmes», a renchéri son homologue bélarusse Vladimir Makeï, dont le pays est un allié de Moscou dans sa confrontation avec l'Ouest.

