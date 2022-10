Entre ses logements, ses commerces et ses infrastructures de transports, le Luxembourg artificialise ses terres à grande vitesse depuis 1999.

Luxembourg 3 min.

Construction

Le Luxembourg artificialise chaque jour 5.000m² de ses sols

Laura BANNIER Entre ses logements, ses commerces et ses infrastructures de transports, le Luxembourg artificialise ses terres à grande vitesse depuis 1999.

Alors que les grues semblent faire partie du paysage luxembourgeois, quelle place occupent véritablement les infrastructures du pays? La publication «Des cartes et des chiffres», première du nom, se penche dans le détail sur l'utilisation des sols au Grand-Duché. Et les résultats mis en avant par le département de l'aménagement du territoire sont éloquents.

Les prix de l'immobilier ont augmenté de 13,9% en 2021 L'immobilier coûte de plus en plus cher au Luxembourg, selon les derniers chiffres du Statec. Les prix ont cependant progressé moins rapidement qu'en 2020.

Un premier chiffre frappe le lecteur d'emblée: chaque jour, ce sont en moyenne 5.000m² de sols naturels qui sont artificialisés. Il s'agit en réalité d'une moyenne établie depuis 1999. Si ce chiffre prend en compte les constructions de nouveaux logements, bien évidemment, il englobe plus largement toutes les activités humaines, dont le commerce, les infrastructures de transport ou encore les espaces verts. Chaque année, l'équivalent de 240 terrains de football de sols naturels sont ainsi artificialisés.

Il convient cependant de noter qu'artificialiser des terres ne revient pas forcément à les imperméabiliser. La moitié des 5.000m² de surfaces artificialisées chaque jour sont en moyenne imperméabilisées, c'est-à-dire recouvertes par un matériau artificiel et imperméable, à l'image de l'asphalte ou du béton. Un procédé qui intervient logiquement lors de la construction d'une route ou d'un bâtiment, mais qui n'a pas lieu d'être lors de la création de jardins ou de parcs urbains. Au total, 176,5km², soit 6,8% du sol luxembourgeois, étaient imperméabilisés en 2018.

Une grosse part de logements

Et le département de l'aménagement du territoire est allé chercher un niveau de détail encore plus important concernant l'utilisation du sol national. De quoi visualiser la finalité socioéconomique des différentes surfaces qui sont classées selon leur fonction, qu'elle soit résidentielle, agricole ou encore commerciale.

Après les inondations, stop à la bétonisation Trois associations francophones lancent un manifeste pour mettre l’environnement au cœur des travaux de la commission parlementaire wallonne sur les inondations.

Ainsi, 4,69% de la surface nationale est utilisée par l'habitat. Les logements représentent ainsi plus d'un tiers de l'ensemble des surfaces artificialisées. Les installations publiques, elles, occupent 0,56% du territoire quand les sports et les loisirs représentent 0,46% des sols artificialisés, et les installations sociales, militaires et culturelles comptent pour 0,50%.

Les infrastructures de transport occupent, pour leur part, 3,73% du territoire. Elles pèsent ainsi pour 29,9% de toutes les surfaces artificialisées, qu'il s'agisse d'équipements routiers, ferroviaires, aéroportuaires ou portuaires. Ce sont d'ailleurs les routes principales qui occupent la plus grande surface (2,09%), tandis que les routes rurales correspondent à 1,16%. À noter que les 0,3% du territoire national classé en chantier sont également considérés comme artificialisés.

Le sol doit être géré avec le plus grand soin, car il constitue notre patrimoine national et notre héritage pour les générations à venir. Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire

La publication porte aussi un regard sur les terres non artificialisées. On apprend ainsi que 35,65% du territoire national est occupé par des forêts, et 1,86% par des surfaces naturelles non sylvicoles ou agricoles. Les surfaces agricoles, justement, occupent presque la moitié des sols du Luxembourg (49,59%) dont la plus grande part de cette surface est constituée de prairies (52,06%), suivies par les terres arables labourées (44,68%) et les vignobles et vergers (3,27%).

Deux périodes ont été définies dans la réalisation de cette publication, et permettent de constater un léger ralentissement de l'artificialisation des sols au Luxembourg. Lors de la première, de 1999 à 2007, 173 hectares étaient artificialisés en moyenne chaque année, soit 0,5 hectare par jour. De 2007 à 2018, lors de la seconde période, la moyenne tombe à 170 hectares par an, soit 0,46 hectare par jour.

À la publication de ces statistiques, le ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes (déi Gréng) appuie l'importance de la préservation du sol luxembourgeois.«Il doit être géré avec le plus grand soin, car il constitue notre patrimoine national et notre héritage pour les générations à venir.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.