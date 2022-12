Dans sa traditionnelle allocution de Noël, le chef de l'Etat a abordé les thèmes du climat, la guerre en Ukraine, et le vivre-ensemble au Luxembourg.

Luxembourg 1 4 min.

Discours traditionnel de Noël

«Le Luxembourg arrive à surmonter les temps difficiles»

Dans sa traditionnelle allocution de Noël, le chef de l'Etat a abordé les thèmes du climat, la guerre en Ukraine, et le vivre-ensemble au Luxembourg.

Sans surprise, le grand-duc Henri aborde dans son discours de Noël en ce soir de réveillon la guerre en Ukraine qui a marqué l'année 2022. Mais il revient aussi sur la situation en Iran et en Afghanistan, ainsi que sur la situation économique et la conférence sur le climat en Egypte. Cette année encore, la société a été confrontée à d'énormes défis, a-t-il ajouté. Il est donc d'autant plus important de se concentrer sur les valeurs qui rendent la vie commune possible, à savoir l'entraide, la compassion, la solidarité et le respect.

Les conflits militaires dans le monde se sont aggravés et des millions de personnes cherchent une patrie sûre, déplore le Grand-Duc. L'invasion russe de l'Ukraine remet en outre en question tout ce sur quoi une coexistence pacifique a été construite depuis 1945 : résoudre les conflits par le dialogue plutôt que par la force.

Allocution du Grand-Duc en vidéo

Dans le même temps, le chef de l'Etat souligne les situations de débordement en Iran et en Afghanistan. Les femmes et les filles continuent d'être impitoyablement opprimées, maltraitées et tuées. «Elles restent les victimes d'un état d'esprit profondément ancré dans le Moyen Âge». Donner une voix à ces personnes et les soutenir lui tient particulièrement à cœur, tout comme à la Grande-Duchesse.



La question qui se pose maintenant est la suivante : «Traversons-nous seulement une phase compliquée ou devons-nous changer nos habitudes?» Rarement nous avons été dans la position où tant d'évolutions inquiétantes se sont produites en même temps. Il est néanmoins convaincu que le Luxembourg dispose des capacités nécessaires pour surmonter également cette période. «Je demeure convaincu que le Luxembourg possède les moyens qui lui permettront de faire face en ces temps difficiles. D'expérience, je sais que nous avons la capacité de nous adapter grâce aux qualités qui nous distinguent», a déclaré le chef de l'État avec optimisme.

Engagement pour la paix en Europe et vivre-ensemble

L'une de ces forces est notre engagement résolu en faveur de la paix en Europe. Nous avons construit une nouvelle Europe après la Seconde Guerre mondiale et instauré un ordre mondial plus juste grâce à l'ONU. «Nous avons également très vite acquis la certitude que la défense de nos intérêts et notre sécurité seraient infiniment mieux assurées en tant que membre de l'Union européenne ainsi que de l'OTAN, plutôt que d'avoir à les assumer tout seul», souligne le grand-duc Henri.

Plus de 10.000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté Qu'il s'agisse des logements, des salaires, ou encore de l'éducation, les habitants de la capitale luxembourgeoise font face à de nombreuses disparités, selon le premier rapport social sur la commune.

Selon lui, le Luxembourg a su établir une étroite collaboration avec ses voisins belges, allemands et français au-delà de ses frontières. «La vie en société au Luxembourg repose sur le principe du vivre- ensemble. ». Mais, surtout en temps de crise, cela implique aussi «une répartition équitable des richesses». Le chef de l'État évoque ainsi la crise économique actuelle: «Beaucoup d'habitants rencontrent des difficultés matérielles et se trouvent au bord de la pauvreté. Pour bon nombre de personnes, la situation actuelle se traduit par des fins de mois de plus en plus difficiles. Ils restent tributaires de notre soutien.»

Dans son allocution à la population, le Grand-Duc souligne qu'il est pour cela «d'autant plus important que notre modèle social soit inclusif, offrant à chacun la place qui lui revient, pour s'épanouir et trouver sa voie »

Nous accueillons de nombreuses personnes dont l'existence est menacée dans leur pays. C'est notre devoir en tant que société et en tant que pays. grand-duc Henri

«Nous avons la grande chance de vivre dans un pays démocratique où des élections ont lieu régulièrement et où nous pouvons participer à l'organisation de notre société», rappelle le Grand-Duc en évoquant les avantages de notre modèle de société. Dans ce contexte, il rappelle également la tripartite qui, cette année encore, a défendu les intérêts des différents acteurs et la paix sociale au Luxembourg.

«La tripartite a fait ses preuves depuis sa création» Jean Spautz, ancien président du LCGB et ex-élu du CSV, livre son regard sur la tripartite à l'occasion du 45ème anniversaire de la loi du «comité de coordination tripartite ».

Selon lui, le Luxembourg prend très au sérieux ses responsabilités en tant que pays, que ce soit en matière de démocratie, de respect ou de droits de l'homme. «Nous accueillons de nombreuses personnes dont l'existence est menacée dans leur pays. C'est notre devoir en tant que société et en tant que pays», explique-t-il. Cette attitude et la diffusion de ces valeurs constituent une contribution importante à un monde plus humain. «Nous ne savons pas ce qui se passera en 2023, mais je suis sûr que nous continuerons tous à nous engager pour maintenir notre modèle de société».

En conclusion, le grand-duc Henri a souhaité en son nom propre, mais aussi au nom de la grande-duchesse Maria Teresa, du grand-duc héritier Guillaume, de la princesse Stéphanie et du prince Charles, un joyeux Noël et une bonne année à tous les citoyens.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.