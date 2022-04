Plusieurs politiciens luxembourgeois se sont exprimés sur les réseaux sociaux suite aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle .

Election présidentielle française

Le Luxembourg appelle à faire barrage à l'extrême droite

(tb avec AFP) Les politiciens luxembourgeois avaient livré à notre rédaction il y a quelques jours leur préférence pour le premier tour de l'élection présidentielle française. Parmi les élus politiques, certains ont réagi ce dimanche soir sur les réseaux sociaux suite à l'annonce des résultats plaçant Emmanuel Macron en tête (27,6%), suivi par Marine Le Pen (23%).

Le président du nouveau parti Fokus (situé «au milieu»), Marc Ruppert, a considéré sur Twitter que le taux de participation au vote est «en train de mourir tout doucement en France», alors que le taux d'abstention devrait se situer entre 26% et 28,3%, selon les estimations des instituts de sondage. L'ancien secrétaire général du DP ajoute: «Politiquement, il n'y a plus grand-chose «en marche» chez les voisins français. Et pas que là-bas!»



La présidente du parti DP Corinne Cahen a salué sur Twitter le barrage à l'extrême droite réclamé par Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo et Yannick Jadot. La ministre de la Grande Région s'est aussi dite choquée que Le Pen, Mélenchon et Zemmour constituent ensemble 50% des votes exprimés.

Un barrage à l'extrême droite qu'appelle aussi François Bausch (Déi Gréng), le vice-Premier ministre luxembourgeois. Ce dernier considère que «les valeurs démocratiques sont en jeu».

Un appel qui a été réitéré lundi par un second membre du gouvernement luxembourgeois. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Jean Asselborn, a appelé les Français à faire barrage à la dirigeante de l'extrême droite, dont l'accession à la présidence conduirait «à un bouleversement en Europe» en tant que «projet de paix».

«J'espère que l'issue (de l'élection) sera telle que nous n'aurons pas Le Pen dans l'Union européenne comme présidente française», a déclaré Jean Asselborn à son arrivée à une réunion des ministres européens des Affaires étrangères. «Ce ne serait pas seulement un bouleversement en Europe, en tant que projet de valeurs, projet de paix, mais cela nous placerait totalement dans l'essence même de l'Union européenne sur une autre voie. Les Français doivent empêcher cela», a ajouté le responsable.

Le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, est de son côté un soutien déclaré du président français Emmanuel Macron.

Le dimanche 24 avril, 48,7 millions de Français, dont 28.000 résidents au Luxembourg, devront départager Emmanuel Macron et Marine Le Pen lors du second tour de l'élection présidentielle.



