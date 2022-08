Le Grand-Duché a récemment fait un don de 5.000€ pour le comité qui se charge de chercher, exhumer puis restituer les corps des personnes disparues suite à l'invasion turque de l'île.

Un don financier

Le Luxembourg aide Chypre à retrouver ses disparus

Simon MARTIN Le Grand-Duché a récemment fait un don de 5.000€ pour le comité qui se charge de chercher, exhumer puis restituer les corps des personnes disparues suite à l'invasion turque de l'île.

Le Grand-Duché a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'il pouvait être un pays généreux. On l'a vu dernièrement lors de la guerre en Ukraine où le Luxembourg a redoublé d'efforts pour apporter une aide, tant au niveau des réfugiés qu'aux endroits où le conflit continue de faire rage. Plus récemment, c'est à l'île de Chypre que le Luxembourg a apporté une certaine aide financière. Pour quelle raison? Une brève leçon d'histoire s'impose avant toute chose.

En 1974 a lieu l'invasion turque de l'île de Chypre. Dans les années qui ont suivi l'invasion, la Turquie a envoyé des milliers de colons de son propre pays, qui n'avaient aucun lien avec Chypre, pour habiter les maisons et les villages des quelque 200.000 réfugiés chypriotes grecs qui avaient été chassés de chez eux. Les Chypriotes turcs sont forcés de s'installer au nord en 1975. Un gouvernement fantoche se met en place et se renomme «République turque de Chypre du Nord», un état qui est, encore aujourd'hui, uniquement reconnu par la Turquie.

Plus de 2.000 personnes toujours disparues

Les stigmates de ce terrible drame sont encore visibles dans le pays mais sont aussi bien vivaces dans la tête des personnes touchées par le putsch. En particulier les proches des quelque 2.000 personnes qui ont été portées disparues à Chypre après l'invasion turque. Parmi elles, 1.510 étaient des Chypriotes grecs tandis que 492 étaient des Chypriotes turcs. Seulement voilà, bon nombre d'entre eux n'ont, encore aujourd'hui, toujours pas été retrouvés et identifiés. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues à Chypre et ce, des décennies après l'invasion.

C'est là qu'intervient le Comité des personnes disparues à Chypre, ou CMP en anglais. Créé en 1981 et soutenu par l'Union européenne, cet organe se charge d'identifier et de localiser les restes des personnes disparues à Chypre afin de restituer les corps aux familles défuntes. Aujourd'hui, les restes de plus de 1.200 personnes disparues ont d'ores et déjà été retrouvés grâce au CMP. «Les recherches sont réalisées à partir de diverses sources comme l'imagerie satellitaire et les données géophysiques. Elles sont ensuite réalisées grâce à un éventail de technologies, notamment les drones et les systèmes mondiaux de navigation par satellite», détaille le site officiel du CMP.

Une fois les sites de sépulture potentiels identifiés, ils sont ensuite fouillés par les équipes du CMP, issues des communautés chypriote grecque et chypriote turque. «Dans le respect de règles strictes de confidentialité», précise le site. Un travail de recherche minutieux et particulièrement chronophage mais qui permet parfois d'apporter des réponses à ces nombreuses familles touchées par ce conflit.

33,3 millions d'euros versés par l'Europe

Si l'Europe représente le plus gros soutien financier du CMP avec pas moins de 33,3 millions d'euros versés entre 2006 et 2022, d'autres pays, en leur nom propre, versent également un certain montant au comité chypriote. C'est le cas de la Belgique (250.000€ entre 2006 et 2022), de la Chine (20.000€ sur la même période), des Etats-Unis (846.840€) mais aussi et surtout du Luxembourg.

D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, le CMP a annoncé un nouveau don du Grand-Duché d'un montant de 5.000€. «Ces fonds serviront à soutenir le projet du CMP sur l'exhumation, l'identification et le retour des restes des personnes disparues à leurs familles», a indiqué l'organisation sur son site web, ajoutant qu'au 1er août, sur un total de 2.002 personnes disparues, 1.027 ont pu être identifiées.

Dans quel contexte intervient cette donation luxembourgeoise? La question se pose, le Luxembourg n'ayant pas vraiment de lien avec l'invasion turque de 1974. Pour trouver une réponse, il faut se tourner vers le ministère des Affaires étrangères et européennes. Contacté par nos soins, celui-ci nous explique que la direction des Affaires politiques dispose d'un certain budget lui permettant de faire des contributions volontaires à des actions internationales à caractère politique et économique, notamment à des actions en soutien à la justice internationale.

C'est dans cet esprit que le Luxembourg a signé en 2014 un traité avec la Commission internationale des personnes disparues (ou ICMP en anglais), dont le CMP de Chypre dépend donc. «En tant que membre fondateur, le Luxembourg soutient financièrement l'ICMP. Ce dernier apporte également un soutien technique au Comité chypriote», précise le ministère.

Ainsi, nous apprenons qu'il ne s'agit pas du premier don luxembourgeois. «Suite à une demande des Nations Unies, le Luxembourg a fait une contribution de 3.000€ en 2019 ainsi que la dernière de 5.000€ en 2022.»

