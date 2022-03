Mieux protéger les enfants en séparant les mesures de protection, d'aide et de soutien de la jeunesse du droit pénal pour mineurs, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement qui a présenté trois nouvelles lois en ce sens.

Luxembourg 3 min.

Trois nouvelles lois

Le Luxembourg adapte sa justice aux mineurs

Laura BANNIER Mieux protéger les enfants en séparant les mesures de protection, d'aide et de soutien de la jeunesse du droit pénal pour mineurs, c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement qui a présenté trois nouvelles lois en ce sens.

Jusqu'ici, il n'en existait pas au Luxembourg. Le droit pénal pour mineurs va être introduit par une réforme visant à mieux protéger la jeunesse. Présentée ce mardi par Sam Tanson, ministre de la Justice, et Claude Meisch, ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, cette loi permet au Grand-Duché de se conformer aux recommandations de l'ONU.

Un meilleur accès à la justice pour tous les citoyens La ministre de la Justice a présenté le projet de loi visant à instaurer une assistance judiciaire partielle, prévoyant la prise en charge d'une partie des frais et honoraires découlant d'une action en justice.

Grâce aux trois textes du gouvernement, «une séparation entre les dispositions relatives aux mineurs étant poursuivis pour avoir commis une infraction pénale et dispositions relatives aux mineurs nécessitant des mesures d'aide, de soutien et de protection» sera opérée. Les mineurs victimes ou témoins d'infractions pénales verront eux aussi leurs droits être renforcés.

Le texte instaure notamment un âge minimum de responsabilité pénale. Ce dernier est fixé à 14 ans. Si l'application de principe du Code pénal et du Code de procédure pénale sont de mise, les mineurs bénéficieront tout de même d'une procédure adaptée. En clair: l'objectif est fixé sur l'éducation et la réhabilitation du prévenu, davantage que sur la privation de liberté. Celle-ci étant «l'ultime recours et étant strictement encadrée et limitée», fait savoir le gouvernement dans un communiqué.

Des juridictions spécialisées

Le mineur poursuivi pourra également faire l'objet d'une alternative aux sanctions pénales, s'inscrivant dans «une logique de déjudiciarisation». L'accent est ainsi mis sur les mesures dites de diversion, qui permettent au prévenu de réaliser «une action positive qui contribuera davantage à sa responsabilisation», plutôt qu'une peine. Cette action positive peut par exemple prendre la forme d'une prestation éducative d'intérêt général.

De lourds dossiers sur les plateaux de la justice Deux ans et demi après son entrée en fonction, la ministre de la Justice Sam Tanson peut faire état de bons progrès. Cependant, certaines réformes importantes restent en plan.

Qui dit création d'un véritable droit pénal pour les mineurs, dit également création de juridictions pénales spécialisées. Ces dernières seront créées, au même titre que de nouveaux services spécialement dédiés au droit pénal pour mineurs, au niveau du Service central d'assistance sociale, par exemple.

Au cours d'une procédure pénale, le mineur poursuivi verra ses garanties procédurales renforcées. Ainsi, son droit d'être obligatoirement assisté par un avocat, ainsi que son droit d'être entendu est garanti. La protection et le suivi adéquat du jeune, qu'il soit victime ou témoin d'une infraction pénale est également renforcé grâce à des professionnels spécialisés, ainsi qu'une personne de confiance qui pourra être désignée par le mineur, afin de le soutenir pendant la procédure. Procédure durant laquelle l'enfant devra, dans la mesure du possible, être gardé dans son milieu familial.

Prévention et éducation

Si droit pénal des mineurs et protection des mineurs se retrouvent strictement séparés par ces différents projets de loi, le gouvernement souligne leur «complémentarité» qui permet de garantir «un encadrement optimal du mineur concerné». Pour Claude Meisch, ces textes ne permettront pas uniquement au Grand-Duché de respecter une obligation internationale, mais ils donneront également à la mission de l'Office national de l'enfant «une direction davantage axée sur la prévention».

Une nouvelle formation pour les spécialistes de la justice Uniforme et orientée vers la pratique, la nouvelle formation des avocats, notaires et huissiers de justice n'est pas au goût de tous.

Cette administration, qui dépend du ministère de l'Education nationale, vise avant tout à apporter de l'aide aux enfants et aux jeunes adultes en détresse, ainsi qu'à leurs familles. Les projets de loi permettront un élargissement de ses compétences à l'éducation et à la prévention. L'ONE pourra ainsi intervenir avant même qu'un problème ne surgisse «et soutenir les parents dans leur rôle d'éducateurs».

Le statut des familles d'accueil régularisé

Les familles d'accueil se voient également renforcées comme prestataires de l'aide à l'enfance et à la famille. Leur statut sera régularisé, et il leur sera permis de choisir le statut d'indépendant.



Pour la réalisation de ces projets de loi, le gouvernement luxembourgeois a été accompagné par l'experte internationale en droits de l'enfant Renate Winter. Membre du Comité des droits de l'enfant de l'ONU depuis 2013, Rena Winter estime que cette réforme «ouvre la voie à une administration et une justice adaptées aux enfants, dans lesquelles les enfants agissent en tant que sujets de droit».

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.