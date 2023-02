Dès les premiers jours de l'invasion russe en Ukraine, le Luxembourg s'est organisé pour accueillir des réfugiés. Quelque 5.000 au total sur toute l'année 2022. Ils et elles ont bénéficié du mécanisme de protection temporaire.

La guerre depuis un an

Le Luxembourg a tendu la main à 5.000 réfugiés ukrainiens

Le chiffre, tiré du bilan de l'année 2022 en matière d'asile, d'immigration et d'accueil, donne la mesure de l'afflux pour un pays comme le Luxembourg. En l'espace de deux mois, mars et avril, l'Office national de l'accueil (ONA) a accueilli, dans ses structures d'hébergement, plus de monde que durant toute l'année 2021. 2.219 Ukrainiens fuyant la guerre avaient ainsi été orientés vers des sites de l'ONA au 30 avril; 2.134 personnes ayant effectué une demande de protection internationale ont été accueillies à l'ONA en 2021.

Presque autant de réfugiés qu'au moment de la crise de 2015 Le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn s'est exprimé sur les nouvelles structures d'accueil, la situation actuelle des réfugiés et les critiques de l'association LUkraine.

Ces réfugiés ukrainiens, justement, ne bénéficient pas de la protection internationale mais d'un mécanisme particulier: la protection temporaire, déclenchée par le Conseil de l'Union européenne le 4 mars 2022 pour gérer l'afflux massif de personnes déplacées dans les pays membres.

La protection temporaire peut être prolongée

Ainsi, l'an passé, 5.039 citoyens ukrainiens ont déposé une demande de protection temporaire auprès du ministère des Affaires étrangères. Dans le détails, il y a 1.657 hommes et 3.382 femmes; parmi eux, 1.715 mineurs. La quasi-totalité l'ont obtenue, il y a eu seulement 89 refus car les conditions n'étaient pas remplies.

Comment le Luxembourg entend maîtriser l'afflux de réfugiés L'accueil et la prise en charge des réfugiés en provenance d'Ukraine constituent un défi pour le Luxembourg. Deux aspects en particulier donnent du fil à retordre au ministre des Affaires étrangères et de l'Immigration.

Cette protection temporaire a une validité d'un an. Les premières attestations arrivent donc à échéance le 3 mars, mais peuvent être renouvelées. «En fin d'année 2022, toutes les procédures et démarches liées à la prolongation (...) ont été lancées. Ainsi, toutes les personnes qui souhaitent prolonger la durée de validité de leur protection temporaire seront convoquées à un nouveau rendez-vous au sein du guichet unique lors duquel elles se verront attribuer une nouvelle décision et une nouvelle attestation au courant des premiers mois de l'année 2023», indique le ministère des Affaires étrangères et européennes.

L'ONA a dû gérer l'afflux de réfugiés

Ce guichet unique a été spécialement mis en place à Luxembourg. Il regroupe les services de différents ministères, de la police ou de la poste afin de faciliter les démarches des réfugiés ukrainiens. Il était ouvert cinq jours sur sept au départ, un jour par semaine depuis début juillet, quand le nombre d'arrivées a considérablement diminué.

L'ONA a doublé sa capacité d'hébergement en un an Au cours des 12 derniers mois, l'ONA a donc augmenté la capacité totale de son réseau d’hébergement de plus de 3.400 lits à un total de 7.013 lits afin de pouvoir accueillir l’ensemble des personnes ayant cherché refuge au Luxembourg.

On retrouve aussi à ce guichet unique l'ONA, cité en début d'article. Tous les réfugiés ukrainiens n'ont pas atterri dans ses structures - il y a aussi eu, par exemple, des familles d'accueil - mais son réseau d'hébergement (des dizaines de sites) en a tout de même pris en charge une grande partie.

Il y a eu un pic de 741 arrivées d'Ukrainiennes et Ukrainiens à l'ONA au cours de la semaine du 7 au 13 mars 2022. «Rien que pour le mois de mars, cela correspondait à une moyenne de 53 personnes par jour», rappelle l'Office national de l'accueil. Qui, pour héberger aussi bien les réfugiés de la guerre en Ukraine que les autres personnes ayant introduit une demande de protection internationale, a augmenté sa capacité d'accueil à 7.000 lits en 2022.

