Cinq laboratoires ont été retenus dans les commandes en cours de vaccins par la Commission européenne. De loin, c'est la formule Pfizer/BioNtech qui est la plus attendue dans les livraisons au Grand-Duché.

Le Luxembourg a signé pour 1,8 million de doses anti-covid

La Commission européenne précommande; les Etats membres reçoivent leur part. Une part dont l'importance dépend du nombre d'habitants de chaque pays en attente de vaccins anti-covid. Ainsi en a-t-il été décidé dès la découverte des premiers sérums préventifs, et d'après cette règle mathématique le Luxembourg peut prétendre à 0,14% des volumes achetés par l'Europe. Et Xavier Bettel vient de dévoiler la répartition attendue pour le pays.

Au député Jeff Engelen (ADR) qui s'interrogeait sur le nombre de doses à espérer, le Premier ministre a avancé un chiffre précis : 1.887.605. Et de détailler la répartition espérée actuellement :

675.290 doses de vaccin BioNTech/Pfizer (le premier à avoir reçu l'agrément des autorités européennes)

415.048 doses AstraZeneca (dont la liste des effets secondaires a été allongée)

276.156 doses Johnson & Johnson (dont la livraison est actuellement suspendue en Europe)

310.649 doses CureVac (non encore agréé par l'Agence du médicament)

210.462 doses Moderna

Réflexion autour de la vaccination des femmes de ménage L'OGBL demande à ce que les personnes assurant l'entretien dans les services de santé soient placées comme prioritaires pour la vaccination. Le ministère de la Santé répond travailler en ce moment à l'intégration de certains sous-traitants dans sa campagne.

Le chef de gouvernement qui, vendredi, a annoncé quelques changements dans la stratégie vaccinale du pays, indique aussi que la Commission continue ses négociations avec d'autres laboratoires. Ainsi, selon le développement ou non d'un vaccin qui recevra une autorisation de mise sur le marché européen, les Européens et donc les habitants du Luxembourg pourraient aussi recevoir des produits développés par le groupe pharmaceutique Sanofi-GSK (300 millions de doses précommandées pour l'UE), mais aussi Novavax (200 millions) et Valneva (60 millions).

30-54 ans... si ça vous dit Parmi les annonces faites, vendredi, par le Premier ministre la plus inattendue consistait en l'ouverture de la vaccination aux 30-54 ans qui souhaiteraient recevoir le vaccin AstraZeneca (et seulement lui). Le gouvernement veut ainsi «donner aux jeunes, qui sont également de plus en plus touchés par les variants du virus, la possibilité de se faire vacciner et aussi faire en sorte qu'aucun vaccin ne soit jeté». Une liste d'inscription en ligne devrait être opérationnelle dès ce lundi.

Mais ces éventuels fournisseurs ne seront retenus que s'ils arrivent à temps par rapport au déroulement de la campagne d'immunisation dans les différents pays. Le Luxembourg, pour sa part, a pu administrer 159.110 doses depuis le 28 décembre dernier. Sachant que 45.168 seniors ou personnes soignantes ont déjà bénéficié des deux doses préconisées.





