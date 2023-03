L'objectif est tenu pour 2021, avec une réduction de 20,2% des émissions par rapport à l'année de référence 2005. Mais c'est encore loin des 55% de réduction à atteindre pour 2030.

Le Luxembourg a réduit ses émissions de CO2 mais peut mieux faire encore

Mélodie MOUZON

Le Luxembourg réduit ses émissions de gaz à effet de serre, mais pas encore assez rapidement s'il veut tenir son objectif de 55% d'émission en moins en 2030 par rapport à 2005 et atteindre la neutralité carbone en 2050.

Innover pour se nourrir tout en réduisant les émissions de CO2 En déplacement au Luxembourg, la Commissaire européenne à la cohésion et aux réformes, Elisa Ferreira, a visité une serre innovante située sur un toit, à quelques centaines de mètres de la gare de Bettembourg.

Le ministère de l'Environnement a dressé ce mercredi le bilan définitif pour 2021. Avec 20,2% d'émissions de gaz à effet de serre en moins par rapport à l'année de référence 2005, l'objectif pour 2021 est respecté, souligne le ministère dans un communiqué. Les émissions totales pour 2021 se situent en effet en dessous du quota fixé pour ces 12 mois. Avec les 8,089 millions de tonnes de CO₂ émises en 2021, le Luxembourg a même dépassé son objectif de 8,180 tonnes.

Des résultats que les ministres de l'Energie et de l'Environnement estimaient encourageants en octobre dernier, lors de la présentation du bilan climatique pour 2021. «Ce résultat est une bonne base pour toutes les mesures qui doivent encore être décidées», avait souligné Joëlle Welfring (Déi Gréng).

Les transports moins polluants qu'il y a 15 ans

Les émissions de 2021 sont par contre en légère hausse (de 5,5%) par rapport à 2020, année marquée par la pandémie de covid-19, mais sont 12,7% en dessous de celles de 2019.



Le bulletin n'est cependant pas excellent dans tous les secteurs. Si les transports et l'agriculture remplissent les objectifs, ce n'est pas le cas de l'industrie et de la construction, des bâtiments résiduels et tertiaires et du secteur du traitement des déchets.

Le secteur qui pèse le plus lourd dans la balance est celui des transports. Il représente 60,9% des émissions totales du pays. Mais c'est aussi le bon élève puisque c'est le seul secteur qui est devenu moins polluant au fil des années, avec une réduction de 31% des émissions en 15 ans.

Pour tous les autres, les émissions ont augmenté depuis 2005. L'industrie et la construction sont le secteur qui devra fournir le plus d'efforts puisque les émissions sont en hausse de 35% par rapport à 2005 et 30,8% au-dessus de l'allocation prévue pour 2021.

Ce bilan des émissions fera l’objet d’une analyse par le comité interministériel pour l'action climat afin d’évaluer les progrès accomplis au niveau national et par secteur, conclut le communiqué du ministère de l'Environnement.



