Le mécanisme européen limite la distribution aux États membres, mais Paulette Lenert affirme dans une réponse parlementaire que le pays en recevra davantage d'ici à la fin de l'année.

Vaccination contre la variole du singe

Le Luxembourg a reçu 1 000 doses de moins que prévu

Ana TOMÁS

Le Luxembourg a reçu environ mille doses de vaccin contre le virus de la variole du singe de moins que ce qu'il avait demandé initialement. Dans une réponse parlementaire au Parti pirate jeudi, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a déclaré que le pays avait reçu par le biais du mécanisme européen d'«achat conjoint», via l'Autorité d'intervention sanitaire d'urgence (HERA), «1 440 doses de vaccin dans une première livraison, alors que le Luxembourg avait initialement demandé 2 500 doses.»

Selon la ministre, cette différence est due aux critères de distribution de ce mécanisme, en fonction du rapport de population dans les pays de l'UE et en considérant également l'avance de la propagation du virus dans les différents États. «En Europe, la priorité a été donnée à six pays (dont la France et l'Allemagne) parce que l'épidémie y a progressé en premier et qu'ils ont eu beaucoup plus de cas dans un premier temps», a-t-elle expliqué, ajoutant que le Luxembourg devrait recevoir une nouvelle livraison du vaccin à la fin de cette année.

Elle a ajouté que le Luxembourg devrait recevoir une nouvelle livraison de vaccin à la fin de cette année, mais, a-t-elle précisé dans la même réponse parlementaire, aucune date n'a encore été fixée pour cette livraison, et on ne sait pas non plus exactement quelle quantité de vaccins le pays recevra. Le Grand-Duché peut toutefois recevoir des doses d'autres pays, si celui-ci n'a pas besoin d'utiliser la totalité du montant qui lui est alloué.

Nombre de personnes dans le groupe à risque non connu

Dans la réponse parlementaire, Paulette Lenert explique encore qu'«il n'est pas possible actuellement de dire exactement si le Luxembourg dispose de suffisamment de vaccins pour tous», les personnes considérées comme éligibles par le Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses (CSMI), car «il n'existe pas de statistiques précises sur les groupes à risque, et parce que cela dépend beaucoup de l'état de préparation à la vaccination des personnes concernées».

La ministre de la Santé cite en exemple la France, dont les estimations font état de 250.000 personnes pouvant être vaccinées contre la variole du singe. Pour le Luxembourg, dont la population est 100 fois plus petite, l'estimation est de 2.500 personnes. Toutefois, chez nos voisins français, bien que le vaccin soit disponible depuis quelques semaines déjà, moins de 40.000 personnes ont été vaccinées à ce jour. «Entre l'estimation et la réalité sur le terrain, il y a donc une grande différence», a souligné la ministre.

Des doses plus faibles en cours d'évaluation

Paulette Lenert a également déclaré que l'Agence européenne des médicaments (EMA) évalue également s'il est possible de vacciner les personnes avec une dose plus faible afin de couvrir un plus grand nombre de personnes infectées par le virus, et que si le régulateur européen fait une recommandation à cet égard, le Luxembourg pourrait également suivre cette possibilité. La campagne de vaccination contre la variole du singe au Luxembourg a débuté ce mardi. Selon le dernier rapport des autorités sanitaires, 41 infections ont été détectées dans le pays. Hier, le ministère de la Santé a signalé qu'un cas de variole du singe a été détecté chez un enfant dans le pays, assurant que l'enfant est stable et en isolement.

