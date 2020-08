Le Grand-Duché possède désormais, et officiellement, son premier avion de transport militaire. Livré à la mi-octobre pour être ensuite intégré au sein d'une unité belgo-luxembourgeoise à Melsbroek, l'Airbus A400M Atlas est estimé à plus de 197 millions d'euros.

Le Luxembourg a pris possession de son Airbus A400M

Le Grand-Duché possède désormais, et officiellement, son premier avion de transport militaire. Livré à la mi-octobre pour être ensuite intégré au sein d'une unité belgo-luxembourgeoise à Melsbroek, l'Airbus A400M Atlas est estimé à plus de 197 millions d'euros.

(DH) - Tout beau, tout neuf, et officiellement luxembourgeois depuis lundi. L’Airbus A400M Atlas, unique avion de transport de l'armée, porte fièrement ses couleurs. Des cocardes grand-ducales, un lion rouge sur des stries bleues et blanches, et la mention «Luxembourg Armed Forces». Il est aussi orné d'une tête de sioux, l'emblème du 15e wing de transport aérien de la composante air belge au sein de laquelle il opérera au sein de la 21e escadrille, aux côtés des sept avions belges du même type, selon l'agence Belga.

«Le transfert de titre de propriété de l'A400M luxembourgeois a été signé le lundi 10 août», a indiqué le ministère de la Défense.«L'avion reste, comme planifié, à Séville jusque mi-octobre pour l'installation d'équipements spécifiques commandés par la Belgique et le Luxembourg», a précisé une porte-parole du ministère.

Pour rappel, c'est la Belgique qui s'est chargée de la plupart des aspects de cet achat groupé de huit appareils commandés à l'avionneur européen. L'avion luxembourgeois porte le numéro de série MSN104 et l'immatriculation militaire CT-01. Il avait effectué son premier vol le 14 avril au départ de Séville où est basée l'usine d'assemblage de l'A400M.

