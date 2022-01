La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a confirmé l'achat de 5.760 traitements par Lagevrio et de 20.000 traitements par Paxlovid.

Luxembourg 2 min.

Pandémie

Le Luxembourg a passé une commande de pilules anti-covid

Mélodie MOUZON La ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a confirmé l'achat de 5.760 traitements par Lagevrio et de 20.000 traitements par Paxlovid.

La pilule anti-covid est la nouvelle arme que vont dégainer les pays du monde entier pour lutter encore plus efficacement contre la pandémie, en complément des vaccins qui restent le premier axe de défense contre le virus. De plus en plus de voix se font d'ailleurs entendre en faveur de la vaccination obligatoire.

La vaccination obligatoire, voie royale pour s'en sortir Dans une tribune publiée dans le «Luxemburger Wort», l'infectiologue Dr. Gérard Schockmel ne mâche pas ses mots lorsqu'il s'agit de l'immunisation des personnes, nécessaire à ses yeux.

Fin décembre, l'Agence américaine des médicaments a autorisé la pilule anti-covid de la société Pfizer. Ce traitement doit encore être évalué par l'agence européenne, l'EMA, qui se penche aussi sur d'autres médicaments similaires produits par d'autres fabricants.

Une première commande passée

Alors que la Belgique a annoncé récemment qu'elle espérait pouvoir fournir cette pilule déjà à la mi-janvier à sa population, la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) a confirmé ce jeudi, suite à une question posée par les députés Yves Cruchten et Mars Di Bartolomeo (LSAP), que le Luxembourg avait négocié l'acquisition de ces médicaments pour le marché luxembourgeois. «Le Luxembourg a négocié l’achat de 5.760 traitements par Lagevrio et de 20.000 traitements par Paxlovid dans une première commande via des accords bilatéraux.»

La ministre de la Santé a également expliqué qu'un avis de l'Agence européenne des médicaments sur les deux antiviraux Lagevrio et Paxlovid était attendu pour fin du mois de janvier, permettant éventuellement une autorisation de mise sur le marché.

Le développement des symptômes graves freiné

Paulette Lenert a précisé qu'il y avait une volonté de faire un joint procurement agreement (JPA) pour l’acquisition des médicaments au niveau européen, «ceci en complément d’accords bilatéraux déjà signés ou en voie de signature». La ministre a par ailleurs souligné que le pays avait marqué son intérêt pour participer à de futurs JPA.

Pour rappel, les deux antiviraux Lagevrio et Paxlovid, aux propriétés différentes, se présentent sous la forme de pilules et agissent en diminuant la capacité du virus à se répliquer, ce qui freine le développement des symptômes graves de la maladie sur des personnes infectées.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.