La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a reconnu qu'en juillet, les stocks de paracétamol au Grand-Duché étaient vides.

Le Luxembourg a manqué de paracétamol

Le Luxembourg était-il en pénurie de paracétamol? Cette question, Martine Hansen (CSV) l'a posée le 28 juillet dernier à la Chambre des députés. Hier, la députée a vu Paulette Lenert lui répondre. La ministre de la Santé a reconnu que qu'«en juillet dernier, le Luxembourg a effectivement connu des problèmes d'utilisation du paracétamol» tout en précisant que «des médicaments alternatifs étaient disponibles sur le marché luxembourgeois».

Ces difficultés d'approvisionnement ont-elles mis à sec les réserves de médicaments à base de paracétamol dédiés aux enfants? À cette autre interrogation de la députée CSV, Paulette Lenert explique que depuis «début avril, deux sirops à base de paracétamol (Paracetamol Ratio 40MG/ML et du Benuron 200 MG/5ML ) n'étaient plus disponibles» mais qu'ils ont pu être «substitués par le Perdolan 32 mg/ML et le Dafalgan 30 mg/ML) sous forme de poudre».

Cette pénurie en paracétamol s'explique par l'explosion des demandes, liées à la pandémie de covid-19. Ainsi, après une très forte hausse en mars et avril 2020, la demande a été suivie d'une forte baisse ayant entraîné un ralentissement significatif de la production et entraîné la fonte des stocks.

Que faire en cas de nouvelle pénurie?

Paulette Lenert regrette «l'incapacité de certains laboratoires à adapter rapidement leur niveau de production» et souligne que cette pénurie ne concerne «pas uniquement le marché luxembourgeois mais qu'elle est globale». Toutefois, la ministre de la Santé se montre plutôt optimiste quant à un retour à la normale. «Les informations actuellement communiquées au ministère de la Santé indiquent que les livraisons en paracétamol seront normalisées dans les prochaines semaines.»

Paulette Lenert rappelle que le Grand-Duché «dépend de l'étranger en ce qui concerne les livraisons de médicaments» mais qu'en cas de «grave pénurie», la législation luxembourgeoise permet d'importer «plus facilement des médicaments alternatifs de pays voisins ».

En cas de nouvelle ruptures de stock, des consignes et des instructions seraient-elles données aux pharmacies? «Jusqu'à présent, il n'y avait pas de consensus spécifique sur la distribution du paracétamol car les alternatives étaient toujours disponibles, indique Paulette Lenert. Mais si la situation devait se présenter, il serait alors préférable d'utiliser des mesures appropriées.»

