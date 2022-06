En comparaison avec les autres pays de l'UE, les Luxembourgeois sont ceux qui paient le plus pour les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées et les meubles, selon Eurostat.

Luxembourg 3 min.

Etude Eurostat

Le Luxembourg a les prix alimentaires les plus élevés de l'UE

Paula SANTOS FERREIRA En comparaison avec les autres pays de l'UE, les Luxembourgeois sont ceux qui paient le plus pour les produits alimentaires, les boissons non alcoolisées et les meubles, selon Eurostat.

Selon une enquête d'Eurostat, basée sur plus de 2.000 produits, le Luxembourg est le troisième pays de l'Union européenne le plus cher en termes de biens et de services. Et ce à hauteur de 32% au-dessus de la moyenne. Seuls le Danemark et l'Irlande sont encore plus chers (40%). Les prix les plus bas ont été constatés en Pologne (60% en dessous de la moyenne) ainsi qu'en Roumanie et en Bulgarie (56% en dessous de la moyenne dans les deux cas).

L'inflation se répercute aussi sur le prix des vacances Même si le Luxembourg est l'un des pays européens les moins concernés par la hausse des prix, l'inflation continue de se propager à tous les secteurs de l'économie, dont les activités récréatives.

Le prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées se situent à 25% au-dessus de la moyenne européenne. L'analyse ne tient pas compte des restaurants, qui constituent un secteur à part entière.

Pour les Luxembourgeois, il est souvent moins cher d'acheter les produits correspondants dans les pays voisins. L'Allemagne s'en sort le mieux avec des prix d'environ 2% supérieurs à la moyenne, la Belgique est 13,8 % plus chère et la France 15,2 %.

Mobilier

Le Grand-Duché est également le pays de l'UE où les prix des meubles sont les plus élevés (29,6%), suivi par l'Irlande (20%). Là encore, les prix sont plus abordables chez les voisins directs : Allemagne (2,8% en dessous de la moyenne), Belgique (3,9% au-dessus de la moyenne) et France (7,1% au-dessus de la moyenne).

Restaurants et hôtellerie

Un dîner ou un séjour à l'hôtel est plus cher pour les Danois (55% au-dessus de la moyenne) que pour tous les autres citoyens de l'UE. La Suède (37%) et la Finlande (33%) occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Alcool et tabac

L'Irlande (105% au-dessus de la moyenne) est le pays où l'on paie le plus pour l'alcool et le tabac. La France est le cinquième pays le plus cher (34% au-dessus de la moyenne) dans ce domaine. Eurostat indique que les grandes différences de prix de ces produits s'expliquent par les différences de taux d'imposition de ces produits dans chaque pays.

Au Luxembourg, les prix de l'alcool (5% au-dessus de la moyenne) et du tabac (17 % en dessous de la moyenne) sont, comme on pouvait s'y attendre, plus bas que dans de nombreux pays et même plus bas qu'au Portugal, où les prix des boissons alcoolisées sont supérieurs de 15,4 % à la moyenne et ceux du tabac inférieurs de 11,7 %.

La Bulgarie (36% en dessous de la moyenne) et la Pologne (28% en dessous de la moyenne) sont les pays où l'alcool et le tabac sont les moins chers.

Vêtements

Les soldes d'été démarrent ce vendredi 24 juin Même si les porte-monnaie des ménages souffrent de l'inflation et de la flambée des prix de l'énergie, Marc Herber, président de la fédération de la mode du Luxembourg, estime que les clients seront au rendez-vous.

C'est dans le domaine de l'habillement et des chaussures que les différences de prix entre les États membres sont les plus faibles, selon Eurostat. Le Danemark est en tête avec 34% au-dessus de la moyenne, tandis que la Bulgarie est le pays où les produits sont les moins chers avec 24% en dessous de la moyenne.

Eurostat souligne que les niveaux de prix ont été calculés sur la base d'estimations des parités de pouvoir d'achat pour 2021.

Cet article est paru pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.