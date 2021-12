Le Grand-Duché arrive en dernière position dans l'Union européenne dans les ventes en ligne pratiquées par les entreprises selon une étude Eurostat.

Etude Eurostat

Le Luxembourg à la traîne pour l'e-commerce

Le Grand-Duché arrive en dernière position dans l'Union européenne dans les ventes en ligne pratiquées par les entreprises selon une étude Eurostat.

(tb avec Marlene BREY) Malgré le boom dont a bénéficié le site Letzshop grâce à la pandémie pour les ventes en ligne, le secteur de l'e-commerce au Luxembourg reste encore à la traîne par rapport aux autres pays européens. D'après une récente étude d'Eurostat à ce sujet, le Grand-Duché arrive même à la dernière place de l'Union européenne (UE).

«Tout ou presque» reste à faire dans l'e-commerce Conséquence directe de la pandémie, les commerçants du Luxembourg ont mis un coup d'accélérateur sur les ventes en ligne. Mais cet intérêt soudain se heurte, pour l'heure, à un manque de main-d'œuvre «formée et compétente». Une lacune amenée à être comblée.

En 2020, selon l'Office statistique, 22 % des entreprises de l'UE avaient des ventes en ligne. Cela représente une augmentation de 1 % par rapport à 2019 et de 6% par rapport à 2010. La hausse constante des ventes en ligne a été renforcée dans de nombreux pays par la pandémie, qui a entraîné un intérêt accru pour les achats en ligne, tant chez les clients que chez les entreprises.

Moins de 10% des entreprises luxembourgeoises ont vendu leurs produits en ligne. Eurostat a examiné les entreprises employant dix personnes ou plus et dont les ventes en ligne représentaient au moins 1% du chiffre d'affaires en 2020. Le Grand-Duché se retrouve ainsi à la dernière place - derrière la Roumanie et la Bulgarie.

En tête de classement des Etats membres de l'UE figure le Danemark (près de 40%) avec le pourcentage le plus élevé d'entreprises pratiquant la vente en ligne. La Belgique (31%) arrive de son côté à faire trois fois plus que le Grand-Duché en se hissant à la cinquième place. En un an la Belgique a enregistré une hausse de 5% concernant le nombre d'entreprises qui ont recours à l'e-commerce. Soit la plus forte hausse au sein de l'UE.

En revanche, la Roumanie a enregistré la plus forte baisse parmi les États membres, avec un recul de 6 % à 12 %, suivie de la République tchèque (-5 points à 25 %) et du Portugal (-4 points à 16 %).

