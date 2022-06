La guerre rendait les diagnostics et les traitements des personnes infectées par le covid-19 difficiles, voire impossibles.

Covid-19

Le Luxembourg a fourni 692.000 tests rapides à l'Ukraine

On aurait presque tendance à l'oublier et pourtant, le covid-19 est loin d'avoir été éradiqué malgré une campagne vaccinale plus que concluante. Plus interpellant, les derniers bilans épidémiologiques luxembourgeois montrent une certaine résurgence du virus. Bref, les armes à notre disposition contre le coronavirus sont plus que jamais d'actualité. C'est notamment le cas des tests rapides, aussi appelés tests antigéniques.

Mais il n'y a pas qu'au Luxembourg qu'un soubresaut dans les nouvelles infections a été constaté. C'est également le cas en Ukraine. Or, le conflit armé prenant place dans le pays complique particulièrement la tâche des acteurs médicaux ukrainiens.

C'est ainsi que le Luxembourg a mis 692.000 tests rapides antigéniques à la disposition de l'Ukraine pour répondre à la situation sanitaire causée par la pandémie. C'est ce qu'ont annoncé le ministère de la Santé et la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire dans un communiqué ce lundi. «Celle-ci (la crise sanitaire, NDLR) s’est aggravée considérablement en raison de la guerre d'agression menée par la Russie, rendant les diagnostics et les traitements des personnes infectées difficiles, voire impossibles», explique la Santé.

Les tests ont été partagés en réponse à la demande de soutien que l’Ukraine a exprimée par l'intermédiaire du mécanisme de protection civile de l'UE. Notons que le transport des tests en Ukraine a été effectué par le biais de deux camions, dont le premier est arrivé à Kiev le 15 juin et le deuxième en date du 18 juin.

Ce geste vient à nouveau renforcer le constat que le Luxembourg prend une part très importante dans l'aide humanitaire apportée à l'Ukraine. Une récente étude a d'ailleurs classé le Grand-Duché dans le top 5 mondial des pays les plus généreux envers le pays de Volodymyr Zelensky.

