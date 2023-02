Ce week-end, l'incendie du château a été célébré dans tout le pays. A Mertert aussi, les habitants n'ont pas manqué ce spectacle traditionnel.

Burgbrennen à Mertert

Le Luxembourg a fait ses traditionnels adieux à la saison froide

Nadine SCHARTZ Ce week-end, l'incendie du château a été célébré dans tout le pays. A Mertert aussi, les habitants n'ont pas manqué ce spectacle traditionnel.

Chaque année, le Luxembourg prend congé de l'hiver avec le Burgbrennen. Ce week-end, il s'est montré sous son meilleur jour, avec un froid glacial, accompagné d'averses de neige en de nombreux endroits, et un soleil généreux. En attendant le printemps, le traditionnel «Buergbrennen» a attiré de nombreux curieux samedi et dimanche aux quatre coins du pays.

Le Burgbrennen, qui a toujours lieu le premier dimanche de Carême, remonte à une coutume païenne qui permet de dire adieu à la saison froide. Cette tradition s'est développée au fil des années pour devenir un divertissement convivial des communautés villageoises, que ni les jeunes ni les moins jeunes ne veulent manquer. C'est également le cas à Mertert, où le château fort s'est embrasé dès le samedi soir.

Mais avant cela, les jeunes sapeurs-pompiers du centre d'intervention de Grevenmacher-Mertert ont eu fort à faire. Dès le matin, ils ont défilé dans la localité, conduits par le char avec le bonhomme de paille qu'ils avaient eux-mêmes confectionné. Car le «Heechen» fait également partie de la tradition, entretenue depuis des années et des décennies.

Pendant la journée, les jeunes sapeurs-pompiers ont parcouru la localité avec le mannequin de paille. Photo: Oli Kerschen

Pendant ce temps, les membres de l'Amicale Cimw, en collaboration avec les pompiers, ont travaillé d'arrache-pied à la construction du château, qui s'est élevé petit à petit. Au final, il est apparu encore plus magnifique que les années précédentes.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 Depuis le centre d'intervention de la Route du Vin, la retraite aux flambeaux s'est dirigée vers l'héliport. Photo: Oli Kerschen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Depuis le centre d'intervention de la Route du Vin, la retraite aux flambeaux s'est dirigée vers l'héliport. Photo: Oli Kerschen Depuis le centre d'intervention de la Route du Vin, la retraite aux flambeaux s'est dirigée vers l'héliport. Photo: Oli Kerschen Depuis le centre d'intervention de la Route du Vin, la retraite aux flambeaux s'est dirigée vers l'héliport. Photo: Oli Kerschen Depuis le centre d'intervention de la Route du Vin, la retraite aux flambeaux s'est dirigée vers l'héliport. Photo: Oli Kerschen

Vers 18h, les jeunes pompiers se sont préparés pour la retraite aux flambeaux devant le centre d'intervention. De nombreux citoyens s'étaient déjà rassemblés pour se joindre à la marche en direction de l'héliport situé au milieu des vignobles.

18 Photo: Oli Kerschen

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen Photo: Oli Kerschen

Une fois en haut, le mannequin de paille a été déposé sur le château et celui-ci a été incendié. Alors que la partie inférieure a pris feu assez rapidement, la croix a mis un peu plus de temps. Des centaines de curieux ont assisté au spectacle et ont profité de cette soirée conviviale en dégustant diverses boissons, des saucisses grillées et en regardant les flammes flamber.

Cet article est paru initialement sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Megane Kambala

