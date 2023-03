La révélation vient de François Bausch. Le ministre de la Défense a déclaré qu'il soutenait la livraison urgente d'armes létales à l'Ukraine.

Guerre en Ukraine

Le Luxembourg a consacré 60% de son budget de la Défense pour l'Ukraine

Telma MIGUEL La révélation vient de François Bausch. Le ministre de la Défense a déclaré qu'il soutenait la livraison urgente d'armes létales à l'Ukraine.

«Le Luxembourg a été l'un des premiers pays de l'UE à soutenir l'Ukraine avec des armes létales. Il l'a fait dès les premiers jours de l'agression russe», a déclaré mercredi le ministre luxembourgeois de la Défense. François Bausch s'exprimait à la veille d'un conseil des ministres européens de la Défense qui se réunit à Stockholm pour discuter des moyens de soutenir l'Ukraine et d'envoyer d'urgence des armes et des munitions.

M. Bausch a souligné que le Luxembourg a transféré 60% de son budget de la Défense à l'Ukraine en 2022. Il a également déclaré qu'il était urgent que le secteur de la Défense de l'Union européenne rassemble l'aide le plus rapidement possible pour le pays qui souffre d'une escalade de la guerre. «Nous sommes dans une situation d'urgence car les mois à venir seront décisifs pour l'Ukraine. Nous devons rendre les choses concrètes et prendre des décisions ce matin», a-t-il déclaré en entrant dans la réunion informelle préparatoire au conseil du 20 mars qui réunira à Bruxelles les chefs d'état-major de la Défense et les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres.

«Le 20 mars, des décisions seront prises sur l'achat d'armes en commun et sur le regroupement de nos forces en Europe pour livrer des armes létales à l'Ukraine, car c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions», a-t-il expliqué aux journalistes en entrant dans la réunion. «Il n'est plus temps de parler, il est temps d'agir», a estimé le Luxembourgeois. Ce jeudi, des missiles russes ont frappé les villes ukrainiennes de Kiev, Kharkiv et Odessa.

L'Europe passe à une mentalité et une économie de guerre

Dans toute l'Union européenne, le discours belliciste prend de l'ampleur. Lors de la réunion qui s'est tenue mercredi dans la capitale suédoise, le commissaire chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a exhorté les ministres présents à adopter une «mentalité de guerre». «Il est absolument nécessaire que nous entrions dans une économie de guerre, à la fois en termes d'approvisionnement et d'industrie de défense.

Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a également évoqué l'urgence d'augmenter l'approvisionnement en matériel létal et en munitions pour les troupes en Ukraine et de changer les mentalités. «Nous sommes en temps de guerre et nous devons avoir une mentalité de guerre, je suis vraiment désolé. Je préférerais parler de paix et de négociations de paix. Malheureusement, je dois continuer à parler de munitions parce que la guerre continue. Nous devons garder la porte ouverte à tout moment pour des négociations de paix, mais aujourd'hui nous devons nous concentrer sur la réduction des coûts et des délais de livraison des munitions», a-t-il déclaré à la fin de la réunion d'hier.

30.000 soldats ukrainiens formés en Pologne

Le soutien accru apporté à l'Ukraine à un stade que les responsables politiques européens considèrent comme décisif pour l'avenir du pays a recueilli l'assentiment des dirigeants européens. «Pour que l'Ukraine gagne la paix, elle doit gagner la guerre», a résumé Josep Borrell ce mercredi.

Ce dernier a indiqué qu'il proposait d'augmenter d'un milliard d'euros la facilité européenne de soutien à la paix pour financer l'achat de munitions destinées à la défense ukrainienne. Cette proposition sera soumise au vote du Conseil européen le 23 mars. Il y aura également un vote sur une proposition de l'Estonie concernant l'achat conjoint d'armes et de munitions destinées à l'Ukraine. Outre l'envoi de matériel de guerre, l'Union européenne a formé des soldats ukrainiens en Pologne. D'ici à la fin de 2023, 30.000 soldats ukrainiens auront reçu une formation militaire spécialisée.

Cet article a initialement été publié sur le site de Contacto.

Traduction: Simon Martin

