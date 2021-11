Sur la totalité des doses anti-covid reçues au Luxembourg, attendues ou laissées en options auprès des laboratoires, 67% concernent Pfizer/BioNTech.

Luxembourg 2 min.

Lutte contre le covid-19

Le Luxembourg a précommandé 2,8 millions de vaccins

Patrick JACQUEMOT Sur la totalité des doses anti-covid reçues au Luxembourg, attendues ou laissées en options auprès des laboratoires, 67% concernent Pfizer/BioNTech.

Une chose est sûre : le Grand-Duché ne manquera pas de doses de sérum anti-covid. Alors que la livraison de certains vaccins était délicate jusqu'au printemps dernier, le flux s'est régulé. Les laboratoires assurant de quoi ravitailler le Luxembourg (comme les autres Etats passant commande via la Commission européenne) de façon plus assurée. Et la ministre de la Santé vient de faire ses calculs : entre commandes fermes et options, le gouvernement a signé des contrats pour la fourniture de quelque 2,89 millions de doses.

Plus du tiers des nouveaux cas covid+ sont vaccinés Le Laboratoire national de santé note dans son dernier rapport hebdomadaire que 38,7% des infections SARS-CoV2 constatées concernaient des sujets ayant déjà reçu a minima une dose anti-virale.

Paulette Lenert (LSAP) vient, mardi, d'en informer la députée Nathalie Oberweis (Déi Lénk) qui l'interrogeait à ce sujet. Mais si la calculette fonctionne pour évaluer le nombre de vaccins en stock (de l'ordre de 133.000 en date du 5 novembre dernier), il ne semble pas possible de calculer combien tout cela a coûté. Pour l'addition, il faudra encore patienter.

De même, impossible pour la ministre de la Santé d'indiquer à ce stade le coût moyen d'une dose vaccinale. Les tarifs sont non seulement différents d'un fournisseur à l'autre, mais les prix évoluent aussi en fonction des dates de signature des contrats. Par contre, Paulette Lenert évoque une fourchette allant de 1,78 euro pour le produit le moins onéreux à... 24,50€ pour le plus cher. Sans que ne soit fait mention de qui détient le produit le plus coûteux dans la réponse parlementaire adressée ce 9 novembre.

Le Johnson&Johnson n'échappe pas à la piqûre de rappel Les quelque 38.000 personnes ayant reçu le vaccin Janssen devront recevoir une nouvelle dose, a décidé vendredi le Conseil de gouvernement. Toutes devront recevoir une deuxième injection du vaccin Pfizer/BioNTech ou Moderna afin de bénéficier d'un «booster vaccinal».

Dans le détail, c'est au laboratoire Pfizer/BioNTech que le Luxembourg a le plus accordé de confiance. A lui seul, le premier vaccin à avoir été injecté au Luxembourg dès le 28 décembre, a été commandé (ou optionné) pour près de 1,96 million de doses. Soit plus de deux doses sur trois attendues.

A noter également que dans le carnet de commandes luxembourgeois apparaît la formule développée par Novavax (à hauteur de 30.215 doses). Un produit qui -bien que validé par l'Agence européenne des médicaments (comme six autres vaccins)- n'a pas été employé dans le cadre de la campagne vaccinale nationale. Une campagne qui, à ce jour et en dix mois, a vu l'administration de 845.868 doses (dont 29.600 au titre de la troisième dose).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.